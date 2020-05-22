溪湖鎮代楊淑靜與鎮長夫婿演出全武行　鎮代住院觀察

是關切還是干政？溪湖鎮民代表楊淑靜在私人臉書貼文，指鎮長夫婿如洽私不該擅自到公所打擾，還私自指揮各課室，引發鎮長黃瑞珠夫婿楊鴻源的不悅，楊淑靜21日在代表會主席邱鳳蘭家中與楊鴻源發生語言和肢體衝突，造成楊淑靜疑似腦震盪住院觀察中

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楊淑靜表示，將會提出傷害等控訴。

▲溪湖鎮代楊淑靜在個人臉書po文，質疑鎮長夫婿楊鴻源經常出入鎮長室，還私自指揮各課室，引發鎮長黃瑞珠夫婿楊鴻源的不悅。（圖／翻攝楊淑靜臉書）

連任三屆鎮民代表的楊淑靜18日在個人臉書po文，質疑鎮長夫婿楊鴻源經常出入鎮長室，「如是洽私不該在鎮長上班公務煩忙密集來公所打擾…身為有監督任務的代表形容此行為超誇張」。

楊淑靜說，鎮長夫婿總是頻繁進出鎮長室覺得不妥，也已經打擾各課室，除去政風室了解關切，日前也在她個臉書提出質疑，還形容此行為「超誇張」，未料昨日上午兩人在鎮代會主席邱鳳蘭服務處狹路相逢，引發肢體衝突，楊淑靜在臉書貼文住院觀察照片，質疑「溪湖真的可以一手遮天」？

楊淑靜指出，21日上午她原本是要到主席家商討代表會議事項，但主席不在，她便坐了一會兒準備離去，但剛好楊鴻源進來，在兩人擦肩而過時，楊對她撂下狠話叫她「出門小心一點」，接著兩人便一陣對罵，楊鴻源拿起手邊椅子砸向她，她也不甘示弱潑水反擊，混亂中，她被楊鴻源踢倒，腹頭和頭部受傷，昨天入院到今天都吃不下東西，醫師要她住院觀察3天是否腦震盪。

楊淑靜說，楊鴻源僅是鎮長的丈夫而已，但在公所都沒有把我們這些代表放在眼裡，很多公務人員，都覺得很沒有尊嚴，公所就像楊鴻源在做主，她常常在公所看到楊鴻源，還會指揮交辦各科室主管，但主管們都敢怒不敢言，只敢私下跟她抱怨。

▲溪湖鎮鎮長黃瑞珠夫婿楊鴻源與鎮代楊淑靜爆發肢體衝突，造成楊淑靜住院觀察。（圖／翻攝楊淑靜臉書）

楊鴻源透過友人表示，雙方原本要到主席家討論事宜，楊代表語氣數度咄咄逼人，還多次拿水杯噴他，甚至噴裝有檳榔渣的紙杯，他覺得受辱一時衝動有所推擠，但認為沒有的事卻被公開質疑，深感委屈。

溪湖鎮公所表示，此事跟公所無關，鎮長與公所方都不做任何回應，代表如果對任何人進出公所有疑慮，可直接到相關單位舉發，但直接在臉書公開批評，任何人都會覺得不舒服。