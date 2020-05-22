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溪湖鎮代楊淑靜與鎮長夫婿演出全武行　鎮代住院觀察

記者陳雅芳／彰化報導-2020-05-22 19:09:11
▲連任三屆鎮民代表的楊淑靜與指鎮長夫婿兩人在鎮代會主席邱鳳蘭服務處狹路相逢，引發肢體衝突。（圖／翻攝楊淑靜臉書）
是關切還是干政？溪湖鎮民代表楊淑靜在私人臉書貼文，指鎮長夫婿如洽私不該擅自到公所打擾，還私自指揮各課室，引發鎮長黃瑞珠夫婿楊鴻源的不悅，楊淑靜21日在代表會主席邱鳳蘭家中與楊鴻源發生語言和肢體衝突，造成楊淑靜疑似腦震盪住院觀察中楊淑靜表示，將會提出傷害等控訴。

▲溪湖鎮代楊淑靜在個人臉書po文，質疑鎮長夫婿楊鴻源經常出入鎮長室，還私自指揮各課室，引發鎮長黃瑞珠夫婿楊鴻源的不悅。（圖／翻攝楊淑靜臉書）
▲溪湖鎮代楊淑靜在個人臉書po文，質疑鎮長夫婿楊鴻源經常出入鎮長室，還私自指揮各課室，引發鎮長黃瑞珠夫婿楊鴻源的不悅。（圖／翻攝楊淑靜臉書）
 

連任三屆鎮民代表的楊淑靜18日在個人臉書po文，質疑鎮長夫婿楊鴻源經常出入鎮長室，「如是洽私不該在鎮長上班公務煩忙密集來公所打擾…身為有監督任務的代表形容此行為超誇張」。

楊淑靜說，鎮長夫婿總是頻繁進出鎮長室覺得不妥，也已經打擾各課室，除去政風室了解關切，日前也在她個臉書提出質疑，還形容此行為「超誇張」，未料昨日上午兩人在鎮代會主席邱鳳蘭服務處狹路相逢，引發肢體衝突，楊淑靜在臉書貼文住院觀察照片，質疑「溪湖真的可以一手遮天」？

楊淑靜指出，21日上午她原本是要到主席家商討代表會議事項，但主席不在，她便坐了一會兒準備離去，但剛好楊鴻源進來，在兩人擦肩而過時，楊對她撂下狠話叫她「出門小心一點」，接著兩人便一陣對罵，楊鴻源拿起手邊椅子砸向她，她也不甘示弱潑水反擊，混亂中，她被楊鴻源踢倒，腹頭和頭部受傷，昨天入院到今天都吃不下東西，醫師要她住院觀察3天是否腦震盪。

 

楊淑靜說，楊鴻源僅是鎮長的丈夫而已，但在公所都沒有把我們這些代表放在眼裡，很多公務人員，都覺得很沒有尊嚴，公所就像楊鴻源在做主，她常常在公所看到楊鴻源，還會指揮交辦各科室主管，但主管們都敢怒不敢言，只敢私下跟她抱怨。

▲溪湖鎮鎮長黃瑞珠夫婿楊鴻源與鎮代楊淑靜爆發肢體衝突，造成楊淑靜住院觀察。（圖／翻攝楊淑靜臉書）
▲溪湖鎮鎮長黃瑞珠夫婿楊鴻源與鎮代楊淑靜爆發肢體衝突，造成楊淑靜住院觀察。（圖／翻攝楊淑靜臉書）
 

楊鴻源透過友人表示，雙方原本要到主席家討論事宜，楊代表語氣數度咄咄逼人，還多次拿水杯噴他，甚至噴裝有檳榔渣的紙杯，他覺得受辱一時衝動有所推擠，但認為沒有的事卻被公開質疑，深感委屈。

 

溪湖鎮公所表示，此事跟公所無關，鎮長與公所方都不做任何回應，代表如果對任何人進出公所有疑慮，可直接到相關單位舉發，但直接在臉書公開批評，任何人都會覺得不舒服。

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