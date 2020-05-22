遭大雨打壞供電系統　竹塘與埤頭大停電

▲豪雨狂炸，造成竹塘與埤頭地區兩處大區域的供電系統被豪雨強風給打落，工程人員艱辛冒雨搶修。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.05.22）

豪雨狂炸，彰化縣竹塘與埤頭地區供電遭大雨打壞，造成兩處大區域的供電系統被豪雨強風給打落，造成大區域停電；經台電公司緊急啟動搶險機制、冒雨搶修，趕在天亮、民眾大量用電前修復，所幸沒有引起民怨。

竹塘鄉、埤頭鄉今（22）日凌晨，竹鹿路、竹林路一段、竹西路、竹塘街、中興街及埤頭鄉中央路、水江路附近，3254戶大停電，台電維修人員徹夜不眠，漏夜冒雨投入搶修，凌晨2點51分，第一次供轉，復電戶數1880戶，3點27分全部復電了。

台電營業處經理楊玉菁表示，緊急應變小組在今（22）日凌晨就立即發揮機動搶修功能，分別在竹塘與二林地區，因豪大雨損毀兩處大區域供電系統，造成區域性停電；經緊急啟動搶險機制、在工程人員艱辛漏夜冒雨搶修下，趕在天亮前、民眾大量用電時進行修復，所幸沒有引起太大的民怨。

▲竹塘與埤頭地區供電遭大雨打壞，造成兩處大區域的供電系統被豪雨強風給打落，造成大區域停電。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.05.22）

楊玉菁呼籲，防範地下室及配電室的電力設備淹水，陽台及靠窗之電器插頭記得拔除，戶外插座可用膠帶黏貼遮蔽，避免觸電，避免碰觸或撿拾遭強風吹損以及樹木招牌打斷掉落的電線。

台電彰化區營業處強調，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，家中與附近住戶皆停電，都會知道，請耐心等候不需急著報修，會儘速派員搶修。若附近住戶多有電，零星停電，可透過台電公司網站「天然災害停復電資訊」輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，台電亦提供1911客服專線給民眾使用或本區處停電通報電話04-7623331。