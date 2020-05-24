影／孩子搥背謝恩　祝新住民媽媽母親節快樂

▲彰化縣新住民發展協會舉辦「109年我的優SHOW媽咪感恩母親節活動，倡導母愛偉大及親情倫理。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.24）

新住民嫁來台灣後，除了要適應新的生活，有了小孩後更是勞心勞力，彰化縣新住民發展協會今（24）日在花壇鄉虎山巖活動中心舉辦「109年我的優SHOW媽咪感恩母親節活動」，彰化縣長王惠美期望活動的辦理倡導母愛偉大及親情倫理，並藉此機會每位媽媽說聲「辛苦了」！

▲花壇虎山巖金針花秘境黃澄澄花海好療癒，新住民發展協會特地選擇在花壇虎山巖舉辦感恩母親節活動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.24）

活動除了邀請越、印、泰、菲、韓、柬及中國等新住民媽媽參加，也找新二代子女為媽媽搥背，體恤母親辛勞；彰化縣新住民發展協會理事長李明輝說，新住民朋友遠離家鄉嫁來臺灣，無論到哪裡，都是媽媽心中的那塊寶，期望夠過這次的活動，一起回饋母親、感恩母親。

▲花壇鄉虎山巖管委會特別油炸金針花讓大家品嘗。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.24）

王惠美說，彰化縣目前有2萬3,738位新住民，如何讓新住民盡快融入生活，安心就業、照顧家庭是很重要的，感謝李理事長與縣府配合設立5區服務據點來服務新住民朋友，包含家庭適應以及職場訓練等，讓彰化成為第二個故鄉，若有任何需求，也可以透過協會做相關的轉介及輔導。

▲虎山巖主祀觀音菩薩，位於彰化縣花壇鄉虎山街，屬於彰化縣縣定古蹟，也是一處宗教旅遊勝地，清朝時虎山巖為彰化八景之一。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.24）

王惠美表示，彰化縣新住民人口至108年12月底共2萬3,738人，是縣內非常重要且充滿活力的族群！彰化縣新住民發展協會積極投入新住民服務，除配合縣府辦理新住民活動外，更運用協會力量主動關懷協助新住民，因應新住民需求辦理相關活動邀請新住民參與，給與新住民展現自身能力、回饋社會的平台。