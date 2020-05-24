台南小六生被逼當同學面「打手槍」　學校竟通報不實

台南某國小一名小六男童，疑長期遭班上3名男同學言語霸凌，日前竟恐嚇他當著全班同學面前「打手槍」，在不斷被逼迫下，受害男童就拿外套蓋著做動作，引起女同學不舒服，學校卻將此事推給受害男童，通報教育局，謊稱是受害男童性騷擾女同學；教育局已證實，學校的確「通報不實」。
除校方不實通報，受害男童家屬也質疑，社工未將實情向其主管報告、也未通知家長，處理方式讓受害男童的家屬怒不可遏，憤而找議員林燕祝陳情。教育局局長鄭新輝表示，對此案學校確實「通報不實」，已要求學校立即啟動性平調查，針對「通報不實」部分，經查屬實，將進行相關懲處。
受害男童家屬指出，班上某同學屢次偷帶阿嬤的手機到校，播放A片給同學看，5月12日放學時，該同學與另2名同學威脅受害男童，要他在課堂上模仿A片裡的自慰動作，如不照做，就不與他做朋友，不與他同一組。
5月14日下午，在上社會課時，那3位同學在課堂上逼迫受害男童，當著全班同學面前「打手槍」，受害男童當場表示「不要」，這3名男同學見受害男童遲疑不做，不斷催促他，甚至還說「快做，如果不會，我來教你」，3名男同學不斷逼迫，受害男童就拿外套蓋著做動作，未露出生殖器。
整起事件過程，是趁老師在黑板上寫字時，分成數次做的，所有同學都在教室起鬨；受害男童家屬說，校方稱此事件引起班上3位女同學感覺不舒服，寫日記告知老師，但進一步調查，當時其中1位靠得比較近的女同學，只瞥一眼就將頭轉過去，另2位距離較遠的女同學，1位哈哈大笑，另1位沒有看；因此，受害男童家屬相當質疑校方的說法。
受害男童家屬說，5月15日老師詢問受害男童及那3名男學童，帶手機的學童當場坦承確有此事，直至5月16日傍晚，學校竟向教育局通報，謊稱是受害男童疑似「性騷擾」班上女同學；5月18日，受害男童及3名學童的家長到校對質，3名學童當場坦承，確實逼迫受害男童當著全班同學面前「打手槍」。
受害男童家屬也質疑，社工未將實情向其主管報告、也未通知家長，即逕自跑去學校找受害男童關切、詢問案情，這樣的方式是協助學校隱匿？還是根本未進行詳實調查，僅就學校單方面說法，草率地向主管報告？對於學校及社工的嚴重疏失，受害男童家屬非常氣憤，強烈要求學校及相關主管機關要出面說明。
該校校長解釋，校方沒有通報不實，當初是老師先看到女學生日記，因此，通報受害男童是疑似性騷擾女同學的「行為人」，校方再進一步調查，才還原事件真相，但此說法被受害男童家屬舉證打臉。
教育局局長鄭新輝表示，針對「通報不實」部分，經查屬實，將進行相關懲處，鄭新輝也特別指示台南市學生輔導諮商中心與學校持續關懷案生，也評估對該班級進行宣導，正確的同儕互動觀念。
針對社工疏失部分，社會局局長陳榮枝指出，應是社工尚在調查，未能掌握確切詳實案情，並非「隱匿」，而未事先知會受害男童家屬，逕自去學校找孩子，陳榮枝會再進一步了解釐清。
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110