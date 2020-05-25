社會住宅暨包租代管開辦　林右昌：快把握機會

▲都發處表示，基隆市包租代管計畫本年度以「照顧弱勢」為目標，預計辦理600戶(包租包管約300戶、代租代管約300戶)。（圖／基隆市政府提供）

基隆市政府全國首創設置「社會住宅單一窗口」、內政部「包租代管」於基隆正式上路，內政部政次花敬群和市長林右昌，今(25)日到前往櫃台瞭解申辦流程，乘胖卡為政策推展造勢。林右昌強調「包租代管」反應熱烈，已有二十幾戶完成媒合開始啟動，呼籲市民無論出租或承租，千載難逢，把握良機。這項全國首創設置「社會住宅單一窗口」，自今日於市府一樓服務中心7號櫃台開辦，整合既有租金補貼、自購住宅貸款利息補貼、修繕住宅貸款利息補貼及包租代管等計畫，提供市民一站式服務。林右昌指出，「包租代管」政策，中央全額補助今年預算1.1餘億，這是有史以來，對基隆補助最大的一筆金額。無論房東或承租房客，都是好處多多，舉凡房東每年修繕補助最高一萬元、每年補助保險及稅金減免，針對弱勢民眾，還把優惠比例提高至六成，租金打五折對市民是利多。林右昌說，基隆市住宅租金補貼政策上，從102年時只有463戶經費一千一百多萬元，今年增加至四千九百多萬元。現在加上「包租代管」，在住宅政策上，市府爭取資源不斷湧進，協助在地青年或弱勢民眾，負擔更輕鬆，所做的努力。最近討論社會住宅或中繼宅，這對後續都市環境更新有助益。都發處表示，基隆市包租代管計畫，業經內政部核定全額補助1億1,592 萬9,360元，本年度以「照顧弱勢」為目標，預計辦理600戶(包租包管約300戶、代租代管約300戶)。市府亦主動提高中央要求弱勢戶比例自4成為6成，並優先協助一般租屋市場上較難尋覓物件之族群，最高提供市場價格5折優惠租金，預計超過350戶弱勢戶受惠。參與包租代管的房東，亦可享有稅賦減免、修繕補助每年最高1萬元、保險補助每年最高3,500元、輕鬆收租三年免服務費等好處。在媒合房客部分，將以年滿20歲設籍於基隆市，或在基隆市就學、就業市民朋友為對象，只要在基隆市沒有房子、未享有租金補貼且承租政府興辦住宅或社宅，家庭年所得低於94萬元整，就有機會可享租金8折至9折優惠。有意願參與的民眾，可電洽或到兆基管理顧問服務據點(基隆市仁愛區孝二路82號3樓)，由專人說明，也歡迎民眾親赴市府1樓服務中心7號櫃台洽詢。