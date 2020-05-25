回鍋再戰台中市長？林佳龍：言之過早

交通部長林佳龍今(25)日上午陪同立法院交通委員會前往桃園市視察國道3號銜接台66線增設系統交流道工程進度暨增設轉運站可行性、增設大鶯豐德交流道設置可行性，及桃園捷運綠線工程；再度被問到2022是否再度參選台中市長問題，他則改口現在談參選的事「言之過早」。林佳龍昨日被媒體問到是否會再度參選台中市長選戰，他鬆口表示「不會完全否定再參選可能」，對昨天的表態，他今天卻改口說，民進黨有很好的民主機制，會產生最好的人選，現在他就是把交通部長的工作做好，尤其疫情過後的復甦跟振興，他也一樣很關心台中的建設，會顧好台中的建設，現在就是支持地方建設。林佳龍表示，隨著疫情紓緩，現在大家都想出門走走，交通部已經有振興觀光計劃，包括防疫旅遊跟安心旅遊，是屬於國內旅遊的部份，交通部將於後天(27日)召開防疫旅遊大會師記者會，待計劃啟動後，示範的踩線團將做為制定防疫旅游守則，也會經過指揮中心審議通過，未來可做為大家安心旅遊的依據；至於安心旅遊的部份，林說，會以擴大國旅來進行補助，提升整個觀光旅遊品質。對於近來吵的沸沸揚揚的台北車站大廳開放使用問題，林佳龍表示，北車大廳當時的設計有其時空背景，但現在因為排隊購票的人比較少，該如何讓這個公共空間，既能維持乾淨整潔，又能讓旅客休息，台鐵應該重新規劃；不過目前因防疫期間仍在管制，他已責陳台鐵盡快規劃，開放時一定要徵詢各界意見，提出最好的方案，讓大家都可以很友善的使用這個空間。