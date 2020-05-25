難得一見天文奇觀　8年前「日環食」鏡頭曝光

今（2020）年6月21日台灣將有「日環食」發生，屆時中南部及東部等9個縣市都可看到，而台灣最近一次「日環食」發生在2012年5月21日，當時宜蘭地區也看得到，蘭陽技術學院數位行銷系助理教授樊德惠意外捕獲難得一見的「日環食」鏡頭。氣象局表示，今年發生的「日環食」，將自台灣時間6月21日上午11時46分開始到下午5時34分止，共歷經5小時又48分鐘。環食帶通過非洲、阿拉伯半島、印度北部、中國南部和台灣。在台灣的部分，環食帶將橫跨台灣本島，從西而東通過金門、澎湖、雲嘉地區、台南市和高雄市，東部則有花蓮縣南側和台東縣北側，各地可見1秒至近60秒的環食現象，其他各地則可見到較大的偏食。氣象局指出，以有完整的紀錄來看，台灣發生過3次「日環食」，分別是：1955年12月14日、1958年4月19日和2012年5月21日。今年則是第4次，而下次要在台灣看到「日環食」則要等到2215年6月28日。2012年5月21日「日環食」，宜蘭地區也看得到。蘭陽技術學院數位行銷系助理教授樊德惠表示，當時他帶著學生在壯圍鄉永鎮海邊拍攝海景，原以為氣象預報表示天候不佳，宜蘭地區難以看到日環食，沒想到正因為雲層的關係，剛好如攝影機濾鏡般檔住了強烈的太陽光，並將完整的「日環食」用錄影機記錄下來，成了難得一見的「日環食」畫面。