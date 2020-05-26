中市家長能參加畢業典禮？教育局：絕對不會禁止

台中市長盧秀燕日前宣佈支持各級學校畢業典禮照常舉辦，但市議員林祈烽、施志昌和黃守達三人卻接獲有家長反映，有學校老師跟學生講，防疫期間要家長不用來參加畢業典禮﹔林祈烽表示，畢業典禮是學生和家長共同的榮耀和回憶，學校沒有權利要家長不可以去參加孩子的畢業典禮，要求教育局要下公文到各校說明清楚。
教育局長楊振昇聽聞此事也很訝異，表示會馬上撤查，市長和教育局都沒有禁止家長參加畢業典禮這回事，只要學校舉辦畢業典禮，在做好防疫措施下，都歡迎家長到校參加，一同分享孩子的喜悅。
台中市議會今(26)日進行教育文化業務質詢，林祈烽、施志昌和黃守達議員就針對畢業典禮家長能不能到學校參加，林祈烽說，人生各階段的畢業典禮是屬於孩子和家長們共同的回憶與榮耀，盧市長日前也公開宣佈各校畢業典禮要照常舉行，同時也要校方做好防疫相關工作。
林祈烽表示，自己接獲家長抱怨，指學生回家反映，學校要家長不用去參加畢業典禮，讓家長聽了很生氣，質疑市長不是公開說各校畢業典禮要照辦，為什麼畢業典禮反而要家長不用去參加？
林祈烽說，市府列出畢業典禮的規範要讓各校遵循，比如一定要戴口罩、量體溫、勤洗手及實名制登記等等，另親友陪同參加，也授權各校依據場地大小做人數控管，這些都沒有問題。可是，學校沒有禁止家長或親友參不參加畢業典禮的權利，這是不對的，不管是學校或老師，都沒有剝奪這個屬於孩子和家長榮耀一刻的權利。
對此，教育局長楊振昇回應，對於全市高中職以下學校畢業典禮防疫措施，教育局配合中央相關規定，列出防疫原則，包括保持安全社交距離或全程戴口罩、量體溫、實名登記、做好人流控管等。市長和教育局絕對不會禁止家長到學校參加畢業典禮的事情，他會交待督學調查此事，並要各校向學生說明清楚，市長支持舉辦畢業典禮，也歡迎家長一同到學校分享孩子的榮耀與喜悅。
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