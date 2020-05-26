阿中部長遊台南　黃偉哲：好好幫他「補一補」

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▲黃偉哲25日傍晚就在臉書宣傳陳時中要到台南的訊息。（圖／記者陳聖璋翻攝）

衛福部長陳時中本月23、24日南下墾丁宣傳「防疫樂活行」，所到之處人潮擠爆，「阿中部長」瞬間成了振興觀光經濟的最佳代言人；阿中部長30日將到台南，預計周六到、周日離開，但行程尚未拍板台南市長黃偉哲表示，會挑選當下時令，適合的補品，幫阿中部長好好「補一補」。黃偉哲指出，大家都在搶阿中部長，他一定覺得很累，希望他來台南是能深度的旅遊，並好好休息，但阿中部長有個重要的任務，就是要協助行銷地方特產。而除了「阿中自助餐」之外，吃的、穿的、用的，通通都有，應該是以一只袋子，裡頭裝滿台南好物，如果一只袋子裝不滿，會再拿另一只袋子裝，屆時，阿中部長可能雙肩都得揹著袋子。阿中部長被桃園市長鄭文燦半路攔截，本周四、五先去桃園，周末再到台南，為避免被提早破梗，黃偉哲表示，「會好好精心設計一些不同的梗」，但還是希望阿中部長不管去到哪裡，都能好好休息，畢竟，推展地方觀光旅遊是其次，將身體養好才是真的。預計安排阿中部長到幾處景點？黃偉哲說，阿中部長會在台南吃三餐（晚餐、早餐、午餐），一定讓他吃飽吃滿，另外，也會找一些適合目前時令的補品，幫阿中部長好好「補一補」身體。是否認為鄭文燦此舉是半路殺出程咬金？黃偉哲表示，「不會啦！」，但認為屏東縣長潘孟安「搶得太快了」。