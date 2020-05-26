嘉義市社會住宅包租代管　房東可享有多項補助減免

嘉義市政府從今年4月開辦社會住宅包租代管2.0至今，民眾洽詢熱烈，最快3天內就可媒合成功，減少許多民眾租房、找房的時間與心力。嘉市府指出，房東委辦可享多項補助減免，房客租屋也更加安心有保障。市政府表示，今年4月開辦社會住宅包租代管2.0，民眾洽詢熱烈，由市府委託的廠商兆基管理顧問公司的媒合案例中，不含審查資格時間，最快3天內就可媒合成功，減少許多租房、找房的時間與心力。市府期望更多的房東房客共同加入包租代管的行列，房東可享有多項補助減免，房客租屋也更加安心有保障。市府指出，以往房東如要自己尋找租客，必須四處刊登廣告、帶看，費時又費力，還要煩惱房客素質與後續管理問題；加入包租代管計畫後，簽約就可輕鬆收租3年，不用擔心房子租不出去，更有專業人士協助租屋及代管事宜，且不收取任何代管服務費用。每年還可請領修繕補助最高1萬元，還有公證費每件每次最高3000元補助，並提供居家安全險等保險補助每年最高3500元。房客申請資格，市府說，只要是年滿20歲國民，在嘉義市就學或工作，或警正四階以下(含)的警消人員，在嘉義市沒有自用住宅、未享有租金補貼與承租政府興辦的住宅或社宅，家庭年所得低於94萬元整，就可享有房租租金8折至9折；社會弱勢、低收或中低收入戶，可享有租金7折、5折。房客免付仲介費，租約為一年一約，約滿最長可再續約兩年，租屋有保障，更不怕遇到惡房東。市府工務處稱，嘉義市今年加入內政部社會住宅包租代管第二期計畫，期盼透過市府與民間合作，鼓勵屋主釋出閒置空屋進入租屋市場，有效提升現有房屋使用率，並協助社會弱勢解決居住問題，具有公益性；也讓來嘉義市就學就業的年輕人和家庭，用更合理的價格租到理想房屋，讓租屋環境更加健全。