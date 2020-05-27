國內疫情趨緩　歐客佬送百萬咖啡感謝醫護人員

國內疫情趨緩，第一線醫護人員最辛苦，歐客佬連鎖咖啡及一芳水果茶分別推「致敬行動」；歐客佬送出逾百萬元精品咖啡給全台45家醫療院所，一芳則派員分赴全台20幾家醫院致送愛心飲料，另憑證給予第一線防疫人員9折優惠，以實際行動表達感謝心意。

連鎖咖啡執行長王信鈞表示，新冠肺炎疫情爆發以來，最辛苦且居功厥偉的是第一線防疫人員，尤其是醫護人員不畏風險，24小時不分晝夜輪班全心抗疫，守護台灣人民健康，台灣才能獨步全球，成為防疫最優國家。

為了向醫護人員致敬，歐客佬連鎖咖啡今天贈送全台45家醫療院所，市價約130萬元精品掛耳咖啡，希望咖啡香能紓緩他們緊張心情。王信鈞表示，這批精品掛耳咖啡，是歐客佬與世界盃烘豆大賽前三名烘豆大師合作，號稱「世界頂級烘豆大師調配豆」，風味香醇獨特，歐客佬列為今年主打精品，讓醫護人員先嚐為快。

此外，隨著全球新產季的藝伎咖啡豆陸續到貨，歐客佬全台門市，即日起到6月8日，全球15個莊園的藝伎咖啡全面「買一送一」，讓民眾在防疫期間也能喝到好咖啡，保持最好的心情。

▲歐客佬連鎖咖啡執行長王信鈞，感謝第一線防疫人員辛勞，送出市價130萬元的咖啡大請客。（圖／金武鳳攝，2020.5.27)

▲一芳水果茶感謝醫護人員守護，全台送透透，親赴醫療院所送愛心飲料。（圖／一芳水果茶提供）

一芳水果茶力挺辛苦抗疫醫護人員，陸續由總公司帶領門市人員，分赴全台醫院致送愛心飲料。一個多月來全台跑透透，送愛到和平醫院、耕莘醫院、亞東醫院、雙和醫院、敏盛醫院、苗栗醫院、澄清醫院等20幾家 ，以實際行動支持醫護人員。一芳公關部副理林孟樺表示，炎炎夏日，一芳送出的愛心飲料，特別挑選招牌一芳水果茶，清涼消暑又有滿滿維他命C。另5月上市的愛文芒果水果茶及愛文芒果西米露，及擁有美國FDA認證的HPP白甘蔗系列飲品，包括白甘蔗青茶、白甘蔗鮮奶等，營養又消暑，受到醫護人員喜愛。除此，一芳全台指定門市配合推出「防疫前線」軍警消、醫護人員優惠方案，只要出示醫護軍警相關證件，就可享有全品項9折優惠，包括：來店購買、電話預訂、外送皆適用。