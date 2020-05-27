影／聽障少年賴辰彥熱愛繪畫　榮獲總統教育獎

彰化縣北斗鎮北斗國小賴辰彥罹患先天性重度聽障，自幼裝置人工電子耳，兩次零件故障讓他墜入無聲世界，聽不清楚和聽不見的恐懼和害怕，他熱愛繪畫透過彩筆紓壓，畫出內心明亮與美好的世界，樂觀和正向表現一直被師長稱許，今年獲得總統教育獎肯定。

▲賴辰彥雙耳極重度重聽，幾乎聽不見任何聲音，但他不畏殘缺，用畫筆畫出對世界的好奇，僅撫慰自己，創作也征服人心。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.27）

賴辰彥雙耳極重度重聽，幾乎聽不見任何聲音，但他不畏殘缺，用畫筆畫出對世界的好奇，不僅撫慰自己，創作也征服人心，屢屢獲得全國繪畫大獎，他不甘眼下發現世界的美好，用克服萬難學習到的語言，對年邁的爺爺讀信、對視障選手講解實驗過程，挑戰逆境又主動回饋社會的精神獲得今年總統教育獎的肯定。

賴辰彥就讀北斗國小六年級，2015年起一連4年得到彰化縣童畫心世界繪畫比賽佳作、2018年文化部全國身心障礙文薈獎第二名、2019媽祖盃全國花燈彩繪大賽第二名等繪畫比賽獎項。北斗國小整理他的畫作，去年10月在校內文化走廊舉辦「畫進我的心」個展。

賴辰彥的媽媽張美麗說，賴辰彥出生滿月時，來不及慶祝就被醫生判定雙耳失聰，她上網查遍有關聽障的訊息，認為高雄雅文基金會以聽覺和口語訓練為主較適合賴辰彥，從此搭火車往返高雄尋求治療，從未間斷；來回旅途她交給賴辰彥筆和紙隨意塗鴉，不是盯著3C載具打發時間。

▲賴辰彥的媽媽張美麗說，賴辰彥去年10月在校內文化走廊舉辦「畫進我的心」個展。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.27）

「繪畫可以抒發我的情緒」賴辰彥說，生活偶而會遭嘲笑，講話被誤解心情也會沮喪，所以就畫恐龍、老虎等動物，不過開心時就喜歡畫家人，小貓小狗等，逐漸的在創作時跟自己對話，讓心情緩和，對於得獎感到開心，尤其是離他的偶像口足畫家楊恩典又更進一步，希望未來能用創作來撫慰人心。

張美麗說，無聲世界讓賴辰彥害怕和恐懼，也許身障使他早熟，能用同理心對待他人，例如祖父老花眼，他代為讀信、擔任志工為視障者讀書、參加身障者活動表演手語、到社區陪伴行動不方便的長者。