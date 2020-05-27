影／福興穀倉歷史場景再造營運中心　修復工程動鎚

為強化文化資產保存、活化再利用，彰化縣文化局今(27)日辦理「福興穀倉歷史場景再造營運中心修復工程開工典禮」，縣長王惠美說，未來修繕完成後，將引進文創產業、推廣在地觀光旅遊與農特產品展示營運中心，和鹿港老街建構旅遊新地圖。

▲震撼鑼鼓聲為「福興穀倉歷史場景再造營運中心修復工程開工典禮」揭開序幕。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.27）

彰化縣福興穀倉為縣內歷史建築，10多年前曾獲得九二一地震災區歷史建築經費補助，2005年修復完成作為地方文史講座、導覽展覽等活動場地，但地方認為多年來空間仍低度使用，縣府爭取4500萬元經費，辦理福興穀倉歷史場景再造營運中心修復工程。

彰化縣長王惠美說，福興穀倉是日式穀倉，農會穀倉為磚、土埆、木的混合構造，老虎窗構造則為穀倉建築重要元素之一，提供穀倉內空氣對流及散熱，建築物具代表性，這次福興穀倉歷史場景再造營運中心修復工程總經費由文資局補助3600萬元，縣府編列配合款900萬元，預計明年5月底修復完成。

▲特殊的「老虎窗」設計，成為當地地標，更具備登錄為歷史建築。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.27）

福興穀倉距離上此整修已是15年，這次修復工程包括歷史建築老虎窗穀倉以及附屬建築三連棟穀倉建築，木造老虎窗因蟲蟻破壞嚴重，將針對整體木作檢修，鋼結構除鏽、防鏽並強化機電消防設備工程。

文化局過去向福興農會租用經營福興穀倉，以展覽講座居多，但人潮有限，附屬建築甚至被拿來當作倉庫堆過公部門文宣品、燈會燈具等，讓農會頭痛，福興農會總幹事林坤宏說，空間未來可規劃加入農特產販賣、簡餐服務，辦活動也要用心推廣宣傳，讓老建物真正活化。

▲福興穀倉營運中心修復工程開工典禮-福興穀倉90年老照片。（文化局提供 圖／記者陳雅芳翻攝，2020.05.27）

文化局長張雀芬表示，整體工程預計在明年五月底修復完成；空間營運方向將和福興鄉農會密切協商，將朝向以振興藝文、在地產業為主，採取共同經營模式，希望在活化歷史建築之際，也能幫地方產業來拼經濟。

▲福興穀倉營運中心修復工程開工典禮-修建前。（文化局提供 圖／記者陳雅芳翻攝，2020.05.27）

張雀芬說，福興穀倉腹地大，單靠靜態展覽確實難吸引人，將與農會協商修復後的使用範圍與方式，希望為地方帶來更好的展覽活動空間，也在農業方面創造雙贏。