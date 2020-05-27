冬山河畔新設施　宜蘭首座水上運動訓練基地動土

▲宜蘭縣首座水上運動訓練基地完工後示意圖。（圖／宜蘭縣政府提供)

斥資1億4千4百萬元，宜蘭縣首座水上運動訓練基地興建工程，今(27)日在冬山河親水公園動土，預計110年8月完工，未來將提供選手訓練及全國各大比賽使用。冬山河水上運動訓練基地興建工程今(27)日上午舉行動土儀式，將建置二層樓的艇庫，可存放西式划船、輕艇、龍舟及帆船等各式船艇共266艘，並提供教室、訓練室等空間。工程總經費4千4百萬元，教育部體育署補助1億1千萬元，縣府配合款3千4百萬元。縣長林姿妙表示，宜蘭縣東臨太平洋，因鄰近海洋，所以水文資源相當豐富多元，加上空氣品質、水質等各項環境都有著相當好的優勢。林姿妙特別感謝教育部體育署補助經費及宜蘭縣議會對預算經費上的支持，得以設置水上運動訓練基地，未來希望打造宜蘭成為「全國水上運動訓練中心」，也會辦理水域運動推廣活動，讓民眾有機會體驗水域運動及親水休閒。縣府教育處長王泓翔表示，宜蘭縣推廣的水域運動包括西式划船、輕艇、帆船等三項，基層學校的三級發展完整，重點發展學校有岳明國小、五結國中、冬山國中、利澤國中、吳沙國中、羅東高中、慈心高中及佛光大學等。此外，宜蘭縣同時也是全國運動會水域運動項目的常勝軍，國手級選手去年曾代表台灣拿下「2019輕艇競速世界盃系列賽」決賽第九名。