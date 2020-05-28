在學校吃肉骨茶、打拋豬！新北７所自立廚房推東南亞料理

▲新北市大力推廣多元文化與國際飲食教育，目前已從新北7所自立廚房學校做起。（圖／新北市教育局提供）

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綠咖哩雞、肉骨茶、泰式打拋肉、巨港燉白雞等東南亞料理，躍上新北市學校營養午餐！新北市大力推廣多元文化與國際飲食教育，目前已從新北7所自立廚房學校做起，藉由美食當媒介，讓孩子在餐桌上與全世界交朋友。新北市新住民與其子女超過14萬人，為了深化國際飲食教育，新北市在108年編撰完成融合東協7國特色料理的《國際飲食食譜》教材手冊，今年2月舉辦「校廚教學營」，提供烹飪專業導入7所設有自立廚房學校，幫助校廚與營養師們將東南亞料理融入校園午餐。這些校廚與營養師們的熱情投入，現在已成功展現在新北市吉慶國小、秀峰國小、重陽國小、雙峰國小、中港國小、頂埔國小與蘆洲國小的餐桌上，為孩子們帶來前所未有的國際體驗。蘆洲國小鄒惠娟校長觀察國際飲食教育導入學校課程，有感而發地說，過去上「天涯若比鄰」課程時，多是討論飛到哪個國家玩，但是現在不一樣了，新北推出校園午餐3.0版的食譜教材、有認真的校廚、有家長的支持，搭配老師的課程，讓孩子不僅能擁有營養均衡的餐點，還能打開眼界，學習理解與包容。蘆洲國小校廚洪順來指出，發育中的孩子，不太適合給予太辣或是過重的調味，所以供應的每道南洋料理都會先試做、調整味道五年級的葉子維同學說，「學校的綠咖哩非常濃郁，好吃到我都停不下來！」