埔出水緣份　從水生態了解大自然的關係

今年邁入第8年的「愛護水資源環境教育暨生態體驗深耕計畫」，針對鄉內10所國小畢業生的成長營活動，首次以入班教學的方式辦理，將從5月28日起到6月22日，以「校園水資源教育紮根營」作為主題分12場次在校園熱情登場。「校園水資源教育紮根營」課程以活潑、生動、有趣的互動方式，規劃有水資源課程「水的小旅行」，讓學員們從起床到課堂中，自己已經產生哪些與水有關的行為嗎？還有小水滴的旅行為何自己與其他人的歷程不同或相同？帶領學生了解。另外，生態體驗課程「生態大觀園」課程，老師將以豐富的生態多樣性為起點，讓學員近距離接觸到各種新奇的動植物生態，會將學員平時不容易接觸到的動植物帶入校園，激起學員對大自然的好奇心，讓學員覺知水的重要性，以及水和大自然的關係，進而培養惜水、愛水、愛護環境的新生活習慣。中埔鄉長李碧菁表示，從28日開始起跑的畢業成長營，是和鄉內10所國小共同辦理的成長營隊，將分12場次，以活潑、生動、有趣的互動教學形式，讓超過300多位的國小6年級學員，以遊中學、學中玩的方式體會到水的重要性，覺知水、人與自然之間的關聯，再透過遊戲反思，來檢視浪費水的自己，養成愛護環境、親水惜水的好習慣；今年除了畢業成長營，往年開放全國親子共同參與的親子體驗營，如疫情趨緩，今年針對國小親子組規劃的2天1夜親子體驗營隊，也將在8、9月份，暑假期間舉辦。