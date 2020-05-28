盧秀燕施政排名墊底　蔡其昌：市府趕快找出原因

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2020縣市長施政滿意度調查結果，台中市長盧秀燕全國最後一名，立法院副院長蔡其昌今（28）日前往大里區振坤宮媽祖廟參拜受訪表示，特別呼籲盧秀燕市長要多加油，扛起責任，「才能擺脫總是倒數的陰霾」。蔡其昌今在大里振坤宮主任委員楊寶義、仁德里林志忠里長邀請下，特別前往振坤宮參香，同行的市議員林德宇、泉源里羅文甫里長、旱溪里曾仁杰里長等人陪同。媒體問到近來勤跑台中市各區，是否已經啟動全市走透透？蔡其昌強調，只是單純來拜訪老朋友，也受邀來媽祖廟參拜，這對於一個媽祖虔誠信徒來說是很理所當然的事，時常與大家交流互動也很稀鬆平常，不需要過度聯想。針對，盧秀燕市長施政分數排名墊底，蔡其昌指出，他覺得盧市長應該要多加油，這次雜誌民調因為罷韓期間排除高雄市長韓國瑜，盧秀燕市長竟淪為全國最後一名，對台中市民來講是件丟臉的事情，是十分恥辱的事。希望盧市長所領導的市府團隊，應該要更努力做事、傾聽更多的民意，把為什麼最後一名的原因趕快找出來，避免一再排名後段班，希望盧市長與市府團隊要好好加油。蔡其昌強調，他身為立法院副院長，爭取建設不會分黨派，只要對台中市建設有利的，無論誰當市長，他都會全力配合爭取例如下周安排討論國家動漫園區的案子，雖然市政府沒有辦法做出符合國家動漫園區規劃的標準，但是這個案子已經蓋到一半，他還是會努力爭取要讓中央把剩下的4.5億經費全部給市政府，不能工程蓋一半，變成一個很奇怪的建築物。至於新的園區，他在立法院會繼續爭取未來還是要落腳在台中。另外，針對台中市多數國小的遊具是不合格的，合格率只有8趴，全國排名也是倒數，讓孩子在不合格的遊戲器材遊玩是很危險，他也會趕快來協助督促中央提撥八成預算補助地方，地方該負責的，盧市長也趕快來找出財源配合款，讓全市的孩子都可以有一個安全的上課與遊玩環境。