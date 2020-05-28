盧秀燕施政擔任「爐主」　綠營盤點施政弱點

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遠見雜誌今(28)發表2020縣市首長施政分數民調，台中市長盧秀燕倒數第一，成為本屆施政分數「爐主」，台中市議會民進黨團召開記者會表示，盤點盧市府施政弱點，幫市長找出問題，並要求市府檢討改進。民進黨團副書記長黃守達指出，盧市長施政分數奪下爐主大位，盤點出三大原因，第一，施政無亮點、收割前朝第二，有事推中央、中央處理器，日前的山海環線就是最好的例證第三，防疫茫跟風，上演「封城秀燕」戲碼，這些問題，市民都看在眼裡。議員江肇國則抨擊，盧市長在遠見民調墊底的事情一早就引發群起檢討！沒想到馬上有人調出過去十年台中市長在遠見的滿意度，稱許盧是歷年最好的市長！這種自我感覺良好，永遠不知道自我檢討，難怪不只是六都最後，還是全國最後。奉勸市府民調只是警訊，市府應要更加警惕，不要少了韓國瑜當墊背，改拉胡志強來墊背，更顯得市府施政無能，只會硬找藉口為執政失敗開脫。議員林德宇表示，水湳國際會展中心、台中綠美圖、大智路打通、聚興產業園區、豐富專案、南山截水溝、美樂地計畫，燙平專案，很多都是延續前朝規劃的政策，盧市長絕口不提，剪綵收割，市民朋友都常抱怨，忽略前市長努力，很不可取。議員施志昌認為，盧秀燕市長之所以民調墊底，是個喜歡將任何事泛政治化的市長，如山手線、中火、臺中州廳、漫畫館，這樣的做法就只是為了創造自己的政治聲量，但對於問題的解決沒有任何助益，自然也無法反映在施政能力的評比上。林祈烽議員強調，台中市人口數已經超過281萬人，是全國第2大城市，市民對政治人物的要求比較高，是合理也可以接受的事情，政治明星亦要面對民意如流水的快速變化。市長接收最新民意絕對不是看研考會的民調報告，因為那只是市府用來遮掩施政無能的一塊遮羞布而已，當外界的陽光一照進來，才知道原來市長的施政是多麼的不得人心；與其他縣市首長相比，才知道原來都是最後一名，而不是自家民調宣稱的８、９成滿意度。市議員張玉嬿則說，去年遠見雜誌民調，盧市長施政分數已經墊底，天下雜誌去年也是倒數第二，沒想到今年毫無成長，又是墊底，恭喜市長奪得雙爐主，只拿一次不夠，還要拿兩次。