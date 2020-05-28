中市台版「N號房」事件　議員批教育單位漠視

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韓國近期發生一件令大家震驚萬分的新聞「N號房」事件，引發軒然大波，台中市也傳出類似版本，某學校有5位女同學被偷拍裙底風光，並上網到群組公開傳閱，造成當事人身心靈嚴重受創，市議員李天生今(28)日質詢批評學校和教育局沒有積極重視處理。李天生指出，2018年下半年至2020年3月間，南韓發生一系列使用加密即時通訊軟體Telegram進行的性剝削案件，犯罪者通過在Telegram上建立的多個聊天室，將對女性進行性威脅得來的資料、相片、影片等發布在聊天室中，甚至進行直播，由於有知名藝人涉入，引起社會各界強烈反彈。李天生表示，無奇不有，台中市也發生類似案件，某學校傳出有5位女同學遭到偷拍裙底風光，並且上傳各群組，成為公開的秘密，造成當事人身心靈嚴重受創。李天生說，接獲學生家長投訴抱怨，發生如此嚴重事件，校方並沒有重視，只聲稱已經移請性別平等委員會處理，同時尊重家長提出司法告訴。李天生指責，校方漠視同學身心靈受損，沒有重視積極處理，而且這種舉動涉嫌妨害風化、妨害秘密及妨礙名譽，其中妨害風化部分屬於公訴罪，案情嚴重，要求市府教育局正視面對處理。對此，教育局強調，已進行查證中，若查證屬實，將依性平法及刑法等相關規定輔導與處置此外，為強化學生性平及尊重他人意識，教育局將再加強要求學校利用相關課程或集會時間，宣導性平教育及相關法律知識，強化學生法律知能，避免學生因偷窺或偷拍而觸法。