縣府欲增勞工暨青年發展處　嘉縣議會退回　雙方激辯

因應未來嘉義縣在工業方面的發展，嘉義縣政府規劃在8月起，組織編制增設置「勞工暨青年發展處」(簡稱勞青處)。今(28)日上午在嘉義縣議會臨時會提案，藍營議員及無黨籍議員聯手，以財政困難、勞工業務重複為由，主張退回，綠營議員則主張保留。最後由擔任會議主席的陳柏麟議員裁示退回，留待下月定期會縣長報告再審。嘉義縣近日開紅盤，因為行政院一連核定南靖、公館產業園區的開發，翁章梁縣長為因應未來「農工大縣」的轉型需求，將縣府組織擴增「勞工及青年發展處」。今天上午在縣議會臨時會聯審時，增編的議案遭藍營議員王啟澧、詹琬蓁、吳思蓉，及無黨陳福成、蔡奇璋等人員聯手，以財政困難、勞工業務重複為由，主張退回；在場的綠營議員林琴等人則主張保留，最後由擔任會議主席的陳柏麟議員裁示退回，留待下月定期會縣長報告再審。藍營議員認為新增勞工暨青年發展處，併社會局勞工行政科、勞資關係科，只新增青年發展科，卻又要新增辦公室，處長、副處長及專員等人事。目前縣政府連11萬元道路改善費都沒錢了，還要用超額徵稅來支應業務及人事費用，無需因人設事，就在社會局下新增青年發展科即可。翁章梁表示，將請秘書長及業務單位盡快提供資料說明，以爭取議會支持，讓專責的勞青處處理日趨複雜及不同新興型態的勞資爭議案件，以利全方位照顧勞工及青年發展，進一步帶動農工大縣目標。