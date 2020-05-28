搶攻後疫情時代國旅商機　澎湖縣長跨海來台行銷搶客

新冠肺炎疫情重創觀光產業，為重振榮景澎湖縣推動「2020文化旅遊年」，今天由縣長賴峰偉率領團隊，跨海到台中市舉辦觀光推介會，並宣佈澎湖國際海上花火節7月6日璀璨登場，台中旅遊業參與踴躍，爭相搶攻澎湖離島熱門旅遊線商機。

每年四月至六月登場的花火節，是澎湖觀光旺季，為澎湖帶來人潮與錢潮。縣府旅遊處長陳美齡表示，今年因為新冠肺炎疫情爆發，澎湖儘管嚴守防疫陣線，打造出「零確診」觀光淨土，但仍然因民眾外出意願低落，今年前5個月觀光人數，平均較去年減少30多萬人次，對觀光產業衝擊不小。

搶攻後疫情時代國旅商機，由縣長賴峰偉帶隊分赴北中南舉辦澎湖旅遊年推介會，今天是第二站在台中金典酒店舉辦，會中除了介紹澎湖自然景觀，文化古蹟與美食之旅，賴長特別向在場台中觀光旅遊業者誇口，保證澎湖絕對是全台最安全地方。賴縣長信心滿滿的說，澎湖觀光熱潮將重現，而為因應澎湖旅遊旺季到來，6月起，華信、立榮航空台中飛澎湖航線，部分航班將改以A321與EJR等中大型飛機，提高運量。





今年澎湖縣觀光主軸定位文化旅遊，希望在探訪澎湖自然景觀之美外，也走訪天后宮、西臺古堡、漁翁島燈塔、外垵餌砲、銅牆鐵壁、龍門閉鎖陣地等珍貴文化資產，讓澎湖離島觀光有更深層次收獲。





此外，搭配七月登場的澎湖國際海上花火節、國際燈光節、情定澎湖灣、澎湖國際風箏節、跨海馬拉松、戀戀海味美食假期等活動，下半年澎湖觀光季將讓人目不睱給，賴縣長向台中旅行業招手，希望推出配套包裝旅遊產品，讓遊客能完整認識澎湖之美。





旅遊處長陳美齡表示，今年七月登場的澎湖國際海上花火節，因為增加無人機燈光秀以及漫威元素等，節目更豐富，預期會吸引更多遊客赴澎。加上因應2020年推出愛情主題活動以及文旅主題旅遊，澎湖要以最快速度重現觀光榮景，搶攻後疫情時代國旅商機。





















