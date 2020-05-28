運彩公會贈足球與運動鞋　期許球員踢得更好更遠

▲立委張廖萬堅偕同運彩公會理事長何昱奇分赴黎明國中及國小致贈足球及運動鞋。（圖／ 金武鳳攝，2020.5.28)

一向致力推動足球運動的立委張廖萬堅，今天偕同運彩公會理事長何昱奇，分赴台中市黎明國中及黎明國小，致送二校足球隊運動鞋及足球，期許在疫情影響下，仍要繼續努力。

二校校長希望台中能增設足球場，滿足戰鬥力十足的孩子，在足運有更好發展。

張廖萬堅指出，受到疫情影響，不少重大的國內外賽事紛紛取消，即使能勉強舉辦，也沒有往日人山人海觀賽及場邊加油盛況，顯得相當冷清。他擔心基層運動選手士氣受到打擊，今天偕同運彩公會人員分赴黎明國中、黎明國小表達關心，也致贈足球隊足球及運動鞋為他們打氣。

▲立委張廖萬堅致贈足球與運動鞋給球員，期許在運動場上踢得更好更遠（圖／金武鳳攝，2020.5.28)

台中市足球運動發展蓬勃，各級學校及社團組成的球隊有124隊，加上民眾成立的球隊，將近有200隊，其中黎明國小女子足球隊和黎明國中男子足球隊，表現最優，在國內外賽事中都創造亮眼成績，以台中市黎明國小女足為例，上禮拜已打進國小世界杯前八強。張廖萬堅認為，在疫情幾乎要澆熄運動熱潮之際，基層選手更須要大家關心與支持。

為此，張廖萬堅邀集台中在地企業大力卜有限公司及中華民國運動彩券經銷商商業同業公會理事長何昱奇，共同捐贈足球及運動鞋，為孩子打氣。

▲運彩公會與立委張廖萬堅致贈足球及運動鞋給黎明國小女足隊，為她們加油打氣。（圖／金武鳳攝，2020.5.28)

何昱奇表示，雖然受到疫情影響，券商收入減少到需要紓困窘境，但運彩公會仍秉持取之於社會，用之於社會心態，以實際行動贈送足球隊足球和球鞋支持他們，未來也會持續贊助台灣的各項運動賽事跟設備， 推動台灣體育的永續發展。

另針對台中市足球運動發展迅速，卻沒有專屬場地提供給各年齡層的選手練習，何昱奇也呼籲足球場地能夠盡早完成，讓選手們擁有完善場地訓練，為國增光，二校校長十分認同。