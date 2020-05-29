外送機車違停亂象　黃守達提「外送臨停區」

﹔

台灣外送平台越來越發達，市區路上幾乎四處可見外送員的身影，外送機車違規臨停的狀況也越來越嚴重。台中市議會今(29)日進行交通地政業務質詢，市議員黃守達要求，交通局參考台北市做法，試辦「外送臨停區」，改善外送機車違規臨停亂象，也避免造成交通阻塞。黃守達表示，防疫期間許多餐飲業者紛紛轉型推出外帶餐點，外送平台在其中擔當了重要角色；隨著外送平台這種新型產業出現，卻也相應產生不少社會問題，相關的議題因此逐漸被重視。包含警政署就開始獨立統計外送員車禍事故做肇因分析、新北也著手擬訂保障外送員權益的自治條例，與外送員最相關的「停車問題」尤為關注的焦點。黃守達指出，外送平台服務周到，可以由消費者選擇是否將餐點送到家門口，在機車停車格不足的狀況下，就出現了大量的外送機車臨停違規情形；黃線雖然可以臨停，也受3分鐘與必須保持車子可以立即行駛狀態的限制，依然不符外送員的臨停需要。因此現在許多百貨業者也在其自家停車場內增設外送專用停車格，來滿足百貨內餐飲店外送訂單需求。黃守達也說，台北市去年底已經開始試辦「外送臨停區」，每次限時15分鐘，標線要清楚標示車格用途與限制，超過時間即依「道路交通管理處罰條例」56條開罰，目前包含中學、市府、夜市周遭都有試辦設置外送臨停區台中市人口密度高，外送平台使用率僅次雙北，交通局應該正視外送員的違規臨停狀況，研擬相關對策，透過調查外送臨停違規熱點，著手試辦外送臨停區，積極改善這個交通亂象。交通局長葉昭甫回應，這是新時代消費服務衍生的議題，從交通安全以及道路運行效率觀點出發，市府將持續加強勸導，避免車輛違規停放，以維護所有用路人權益；針對設置外送臨停區部分，交通局將納入各種可能情形及問題進行評估，並與警察局、經發局等相關單位討論，研議可行的解決方式。