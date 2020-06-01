維護海灘潔淨　中央地方首度合作成立巡護隊

為維護海灘潔淨，東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處與壯圍鄉公所共同成立海灘巡護隊，這也是中央與地方首度針對海岸清潔進行合作。壯圍鄉公所去（108）年成立「壯圍海灘巡護隊」，而行政院調整以往各地海岸清潔維護權責單位，宜蘭縣海岸線由東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處負責。今（1）日上午兩單位共同在壯圍永鎮海邊舉行「向海致敬－海岸清潔維護計畫」啟動。壯圍鄉長沈清山表示，成立「壯圍海灘巡護隊」後，中央也重視海岸清潔維護工作，在前宜蘭縣代理縣長，行政院政務委員吳澤成主導下，啟動「向海致敬－壯圍鄉海岸清潔維護計畫」。沈清山說，壯圍海岸線有11公里，而壯圍南端的蘭陽溪支流有四、五十條，包括冬山河、宜蘭河都是由蘭陽溪出海；壯圍北邊的得子口溪，包括二龍河也都在那邊出海。由於壯圍是畚箕型地形，加上平緩的沙灘，因此只要垃圾沖到海面，無論刮南風或北風，垃圾都會堆積在壯圍海灘。沈清山指出，這次東北角風景區管理處核定190萬元，雇用9名海岸巡護員，也讓壯圍鄉親多了就業機會。東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處處長陳美秀表示，該處管轄的海岸線從新北市瑞芳到宜蘭的南方澳長達102公里，只有壯圍鄉願意相挺海岸清潔維護工作，讓她覺得非常感動。陳美秀說，今天「向海致敬－海岸清潔維護計畫」也是第一個由中央與地方合作的沙灘清理計畫，往後希望以這個為範例推動宜蘭縣海岸沙灘清潔維護工作。