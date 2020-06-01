斗六石榴班長年淹水　張麗善率縣府團隊會勘

▲工務處長汪令堯簡報說明218線光復路排水改善工程。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.06.01）

▲張麗善說明縣府規劃斗六石榴班短中遠期程逐步改善方針，以解決長年淹水問題。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.06.01）

▲石榴國小校園旁的水利溝渠有待清淤。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.06.01）

雲林縣斗六市石榴班地區因地勢及排水系統問題，每逢豪大雨或短時強降雨常出現積淹水災情，縣長張麗善今(1)日率領縣府水利處及工務處，會同縣議員賴淑娞及斗六市長林聖爵等人至光復路、南仁路與石榴國小現地勘查，由水利處提出規劃短、中遠期治水方案，以改善當地居民因積淹水所造成的困擾。下午1時許，張麗善率縣府團隊先至雲218線光復路會勘。張麗善表示，光復路長年淹水的原因之一是側溝通洪斷面不夠，縣府接獲地方陳情後，初步編列新台幣250萬元辦理雲218線光復路排水改善，將自來水公園前90度排水箱涵截彎取直並整修既有排水涵管，此外也希望彰源公司內的滯洪池可發揮功能，分流加上滯洪，改善當地長年淹水問題，降低鄉親生命財產威脅。縣府工務處長汪令堯指出，光復路排水改善工程已於5月24日開工，並於5月26日由施工廠商先行進行試挖作業，因該段路面涉及自來水、台電低壓及高壓等管路，考量安全性及供電問題，將由管線單位先辦理管線遷移後再進行施作。另5月28日清晨發生強降雨，縣府邀集相關管線單位現場勘查後，重新研議施工方案，將新設集水井並調整箱涵排水方向，以增加排水效率，工期100日曆天，預計8月底前完工，工程完工後，可初步解決當地淹水問題。張麗善等人隨後轉往南仁路及石榴國小勘查，縣府水利處長許宏博簡報時表示，該處淹水主要原因為有兩點，其一為南仁路側溝因部份工業區及農地逕流增加排水負擔，使得路面逕流無法排入側溝而溢出，其二為石榴國小內北側排水排至西側私人土地及民宅，因通水斷面不足及結構損壞，造成地表逕流漫淹。因此短期可改建石榴國小北側排水調整流向東側，並改建國小附近溝渠，由原本排入南仁路側溝改為排入北環溪，中程則可重新規劃工業區排水分區，於斗工一路交接斗工二路及斗工六路段新設一雨水下水道，銜接原先斗工一路排往牛埔子溪之箱涵，減緩工業路側溝北環溪排水負擔，遠程則需作石榴班地區(北環溪集水區)整體規劃，以利整體區域排放逕流。斗六市長林聖爵表示，石榴班光復路及南仁路等地積淹水問題存在已久，今日看到縣府的整體規劃，讓他安心不少，未來公所會與縣府密切聯繫，該公所做的公所會積極處理，該縣府做的希望縣府趕快規劃，也希望水利會能定期清淤，大家共同分攤，早日紓解當地水患。水利處長許宏博說，石榴班的淹水問題相較其它區域來得複雜，經縣府淹水調查報告指出，積淹水的原因除了排水路的流向及斷面不足，亦涉及大埔營區、彰源公司、石榴國中小、農田水利會及工業區的逕流分攤問題，為督促各權責單位執行淹水改善方案進度，縣府持續邀集各單位召開石榴班淹水平台會議，以確保能一步步解決石榴班地區淹水問題。