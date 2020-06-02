稻江學生校門口抗議　要求原校畢業

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▲洪大安代理校長現場回應抗議學生。(圖／記者陳惲朋攝）

5月13日宣布「停招」的稻江科技暨管理學院，今(2)日中午大約有20餘位稻江的學生，頂著大太陽，在嘉義縣議會陳怡岳副議長及王啟澧議員的陪同下，高舉「原校畢業」白布條與看板，向學校表達抗議代理校長洪大安出面接受師生提出的陳情訴求。擁有美麗校園，且雖在嘉義縣朴子建校僅19年，稻江却在雲嘉南等地培育出許多具影響力的民意代表與企業家，但不敵少子化的大環境，上個月突然宣布今年起要停招，並在「不欠薪」的原則下處理相關資遣、在「一個都不留」的前提，協調相關科系的同級學校讓學生轉學順利畢業。稻江餐飲系碩士班學生蔡雅惠、社工系學生呂金陵、鄭燕苓等人到校門口抗議表示，學校停辦，全體師生都感到錯愕，學生如何安置？保障學生的受教權，到現在没有明確的措施，形同強迫學生轉學、或輟學，上千名學生與家長對未來感到不安。洪大安回應抗議學生指出，學校宣布停招，是依私立學校法等法令辦理，目前已完成2場全校教職員安置說明會，學生安置說明，則針對各系不同學制舉行多場說明會，校長與相關一級主管都親自在場說明，各學系學生也都踴躍參加，了解相關權益在「校本部畢業」，學校已將學生意願彙整，並呈報教育部，也會盡全力維護學生權益。