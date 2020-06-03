中市議會透明隔板　議員問：何時移除？

受疫情影響，進入台中市議會不但需佩戴口罩，議事堂議員席、首長席都設有透明壓克力隔板，配合防疫。市議員邱素貞今(3)日質詢衛生局，目前疫情趨緩，是否可以移除比人還要高的隔板。衛生局長曾梓展表示，有關裝壓克力塑膠隔板、保持社交距離，以及戴口罩，可以取其一。邱素貞表示，台中市議會第3次定期會5月1日報到，防疫期間，進入議會要求全面強制戴上口罩、測量體溫與酒精消毒。一旦體溫超過37.5度以上，即禁止進入，用最高規格防疫，避免神聖的民主殿堂出現群聚感染。議會除了限制進入議場人數，還在裡頭打造了104個透明隔板，100公分高的透明壓克力隔板放上桌，整體高度大約180公分，議員站著質詢，從備詢台往下看，如果手舉資料板子，多少會有些反光甚至有些卡卡，拍出來的影像、照片，甚至出現失真情形。邱素貞、陳淑華、謝明源、蕭隆澤指出，防疫視同作戰，防疫從嚴，大家都認同也遵守，不過，目前疫情已趨緩，議員與官員既然都有佩戴口罩，是否還需要以隔板保護，避免飛沫傳播，還是可以移除隔板，或者保留隔板，不用戴口罩，希望曾梓展提供專業建議。曾梓展說，台中市目前疫情非常穩定，並沒有出現本土個案，住院陽性個案均已出院，有關裝壓克力塑膠隔板、保持社交距離，以及戴口罩，可以取其一。他認為，戴口罩已成為防疫新生活中的一環，壓克力隔板則是加強防疫工作，戴口罩又裝隔板，等於提高防疫層級，避免防疫破口出現，讓防疫更有保障。