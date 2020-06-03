竹編「時中帽」送陳時中　翁章梁公布鋼鐵部長嘉義行程

▲嘉義縣長翁章梁(右2)到溪口鄉竹藝協會瞭解時中帽編製情形。(圖/嘉義縣政府提供)

日前嘉義縣長翁章梁在記者會中，透露帶領台灣防堵新冠肺炎疫情有成的鋼鐵部長陳時中將訪嘉義，昨(2)日更是透過幕僚，慎重發布今天將公布陳時中訪嘉義縣的行程內容。翁章梁今到溪口鄉天赦竹編發展協會，特以竹藝編成「時中帽」，要致贈5日來訪的陳時中部長，給部長帶來好運。為迎接陳時中部長到訪嘉義縣，翁章梁特別訂製一款手編竹帽要送陳時中。今天上午由溪口鄉長孫維聰、議員劉雅文等人陪同，前往天赦竹編發展協會了解「時中帽」的編製進度，還在協會邱明正理事長等人的指導下，試著編竹藝，但翁章梁弄沒三兩下，就說「太難了拉、不玩了」。翁章梁表示，「天赦」代表天赦免，是「平安」的意思，新冠肺炎疫情天佑台灣，台灣平安，希望這頂「時中帽」能帶給時中部長好運，保佑陳部長身體健康。「時中帽」以「雙輪口編」和「人口編」兩種編製法手編製成，一個竹藝師傅必須花費至少1天以上時間，才能完製一頂竹帽，耗工廢時，每頂造價要3000元。翁章梁同時公布陳時中部長5-6日來訪嘉義的行程指出，為陳部長安排輕鬆和紓壓的休閒行程，5日下午16：13分部長抵達嘉義高鐵站，由鄒族小朋友獻上百合花及歡迎的迎賓舞；接著前往布袋高跟鞋教堂堤防品嚐阿里山咖啡，賞夕陽，同時為農特產品代言，攤位安排為時鐘圓形狀，陳時中將「順時中」方向走訪攤位行銷嘉義的農特產品；晚上在縣長官邸宴請防疫有功人員，飯後到故宮南院欣賞美麗夜景和湖景。6日上午將前往太平雲梯，品嚐阿里山高山茶，欣賞雲嘉南美景，逛老街，再到三元宮參拜，預計搭11：32分高鐵離開嘉義。