沖天炮驅鳥？織襪原料工廠火警波及5部汽機車

為驅趕麻雀放沖天炮，把間工廠都燒了！彰化縣社頭鄉今（3）日中午發生織襪原料工廠火警，在織襪廠區堆放的紡織原料疑似被沖天炮燒到，連同停放的5部汽機車都被燒，消防局第二大隊副大隊長江錦松說，火場是否是起因於農民放沖天炮，還需再進行火調以釐清。

▲警消抵達現場後，立即佈水線搶救，現場燃燒面積初估約25平方公尺，主要都是橡膠纖維絲在燃燒。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.03）

社頭鄉湳底一處織襪原料廠發生大火，由於現場堆置大量易燃物，警消獲報一共派出六個消防分隊，火勢很快在半小時內撲滅，所幸無人傷亡，陳姓業者表示，一開始有聽到鞭炮燃爆聲，後來就聞到燒焦味，應該是附近稻米即將採收，農民施放沖天爆驅趕小鳥，沖天炮不小心衝了進來，才發生火警。

陳姓紡織廠老闆說，他們工廠在做紡織原料，早上所有同仁都在工作時，先是聽到碰的一聲，沒多久就傳出燒焦味，跑出去察看就看到沖天炮掉在工廠外的雜物堆裡，沒多久產生煙霧，所有同仁開始救火，但是已經來不及，因為現場堆放很多棉屑，火勢一發不可收拾，連汽機車都來不及救出。

▲社頭鄉湳底一一處織襪原料廠發生大火，由於現場堆置大量易燃物，警消獲報一共派出六個消防分隊，火勢很快在半小時內撲滅。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.03）

業者表示，火警發生前她跟工作人員工廠內上班，雖然機器吵雜，可是仍聽得到屋外旁農田不斷有沖天炮的聲音，由於附近農民有利用沖天炮趨鳥患習慣，並不以為意，大約11點半左右，突然聽到工廠門外有一聲巨大爆響，沒多久就聞到燒焦味，趕緊持滅火器衝過去滅火，但火勢瞬間變大，只好一邊打119一邊呼叫工作人員撤出，幸好無人受傷，但廠房內車輛都來不及撤出，2輛汽車與3輛機車都遭祝融。

陳姓業者說，對於農民使用沖天炮驅鳥沒意見，但是沖天炮經常亂竄，工廠旁地面就到處可見沖天炮殘骸，由於失火點堆滿廢棄橡膠纖維絲的雜物，屬於易燃物，懷疑沖天炮飛落此地，因此火勢才一發不可收拾。

▲在織襪廠區堆放的紡織原料疑似被沖天炮燒到，連同停放的5部汽機車都被燒。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.03）

江錦松說，警消抵達現場後，立即佈水線搶救，現場燃燒面積初估約25平方公尺，主要都是橡膠纖維絲在燃燒，一共燒毀2部汽車3部機車，火勢也在12時22分就將火勢撲滅。