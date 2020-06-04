新北「露天汽車電影院」確定要辦了！每場限量100台車

▲新北市宣布自6月13、14日在三重大都會公園旁的觀光市集南側停車場舉辦「青春電影YA！」露天汽車電影院。（圖／新北市經發局提供）

隨著新冠肺炎疫情趨緩，新北市主推「疫後新經濟」，宣布自6月13、14日在三重大都會公園旁的觀光市集南側停車場舉辦「青春電影YA！」露天汽車電影院，除了吸睛強檔國片外，周邊也設置胖卡美食市集、集點抽獎換好禮等活動，鼓勵民眾與家人一同吃美食、看電影、盼能刺激消費，提振疫後經濟。新北市長侯友宜強調，上半年因新冠肺炎疫情，民眾多數待在家中，近來因台灣防疫有成，已宣布6月7日後解封，因此希望由政府自身帶頭消費新生活運動，鼓勵民眾多外出，用行動力給予新北店家支持。此次地點特地選在三重觀光市集，結合5月底剛啟用的新北大都會公園「世界最大堤坡樂園」，鼓勵民眾白天可至公園遊憩、下午逛胖卡市集、晚上享受在星空下看電影的樂趣，一起在後疫情時代，逐步回復正常生活、安心消費。本次活動將於6月5日中午12點起開放線上報名，活動兩天各限量100台汽車入場。有別以往臺灣的露天電影院，此次活動特地引進國外超夯露天汽車電影院，不僅兼具戶外防疫也有娛樂效果。考量環保及減碳愛地球，採用汽車不發動的觀影形式。最特別的是新北市汽車電影院採用有別於僅單純DVD授權的公播，技術部分由秀泰及新光影城提供全套影城完整放映設備，音響部分更是比照跨年演唱會等級，超越一般戶外播映規格，讓民眾能有身歷其境，在車內就能體驗頂級電影院的效果。電影部份更有華映娛樂跟CATCHPLAY提供正版授權DCP電影拷貝，將電影院的最高畫質內容原汁原味呈現在新北市民面前。經發局說明，6月13日首場放映由藍正龍首次執導國片「傻傻愛你，傻傻愛我」，本片在新北市東北角取景，是少見的溫馨奇幻國片。6月14日則是新北市獨家搶先首映，睽違27年風華再現、華語電影史上經典到不能再經典神片「射鵰英雄傳之東成西就」，活動現場也將接力播放下半年強檔國片的精采預告。