新北議會砲火交鋒　綠營爭取侯報告不成、控藍營一再護航

新北市議會今(4)日議程為三讀大會，民進黨團原本爭取更改為侯友宜上台針對新冠肺炎做專案報告，但黨團指出，國民黨再一次以強勢護航讓報告胎死腹中，民進黨黨團總召集人林銘仁指出，中央三倍券即將上路，對於新北市的振興配套，希望侯友宜能說明清楚；國民黨團書記長周勝考則回應，一切依照議事規則，民進黨能總質詢時再質詢侯。林銘仁提到，侯友宜應該說明如何把三倍券的經濟效益能留在新北市，但不理解為何身為藍營要再次把市長向市民說明的機會自我閹割，「殊不知執政黨團真的坐實自廢武功與護航之名，讓新北市民無緣聽取侯友宜市長報告新冠肺炎的紓困振興。」國民黨團書記長周勝考表示，民進黨在第一次專案報告開始前發出「假新聞」羞辱侯市長及國民黨團，才是讓侯市長無法上台報告的主因。今天再度要求變更議程要侯市長二度到市議會專案報告，國民黨團依照議事規則表決時表達不贊成的立場，民進黨團如果對議事規則有意見應該修法，不該以民主之名反對表決的結果。周勝考表示，今天民進黨團再度要求侯市長來專案報告，依照程序會及預備會議都已訂好議程經大會認可，民進黨團為了遂行己意再度要求變更議程，國民黨團當然不贊成變更。周勝考認為，如果民進黨團真的重視防疫紓困，在6月23日民進黨5天的總質詢時可以問到飽，而不是在專案報告短短2小時就可以把問題呈現。周勝考表示，民進黨議員也很清楚議事規則，今天大會到下午3點多才開會，為何沒意見?顯見5月29日侯市長來專案報告，民進黨團發「假新聞」罵國民黨團是蓄意的政治操作。