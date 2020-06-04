大解封後「安心旅宿」　黃偉哲：先主打國旅

新冠肺炎疫情逐漸趨緩，台南市觀光旅遊局與台南市旅館商業同業公會、台南市直轄市旅館商業同業公會及台南市民宿文化發展協會，共同推動「台南市安心旅宿」認證，輔導旅宿業落實第一線防疫，目前已有136家業者獲該認證，台南市長黃偉哲4日與業者共同宣傳安心旅宿標章，讓旅客認明標章安心住、放心玩。

黃偉哲表示，台灣大解封後，希冀建立國人消費信心，首先主打國旅，畢竟國外疫情仍然嚴峻，好不容易逐步解封，可以出門走走，當然是來阿中部長走過的台南最好。黃偉哲說，旅客總希望在安全的環境下消費，安心旅宿提供許多安心好選擇給大家，希望所有國旅的旅客都能夠安心的用餐、安心的住宿；如此一來，相信業者生意也可以加速恢復。





觀光旅遊局局長郭貞慧指出，感謝所有旅宿業者對安心旅宿的支持，觀旅局參考中央防疫手冊標準，訂定「台南市政府觀光旅遊局旅宿業防疫自主管理檢查表」，從人員到相關清消作業建立防疫SOP，同時特邀高雄醫學大學公共衛生學系主任陳培詩教授擔任顧問。





經與旅宿業公協會協調自主管理檢查執行細節，要求業者落實自律檢查外，並導入公協會輔導查核機制，由觀旅局與學者提供修正建議以精進防疫作為，務必使旅客安心住宿，民眾可認明安心旅宿認證貼紙放心入住。台南市安心旅宿名單可上網「安心旅宿專區」查詢。





獲得安心旅宿、安心餐廳雙重認證的香格里拉遠東國際大飯店，順應時令推出「食在地．芒果季」料理。同樣也是安心旅宿、餐廳雙重認證的維悅酒店，則於6至8月推出「放鬆出遊LUCKY GO!」，此外還與台江國家公園合作推出「來趣台江」假日解說專車，適合久待在家的大小朋友一起到戶外踏青。



