公車、捷運免戴口罩？侯友宜：維持社交距離就開放

交通部宣布8日後雙鐵有條件鬆綁口罩，公車、捷運則授權地方政府決定；新北市長侯友宜今（5）日宣布，公車、捷運入口處仍維持量體溫、戴口罩，但車廂內若能維持社交距離，開放乘客拿下口罩，無法維持社交距離，仍須戴口罩。
侯友宜在防疫會議上表示，北北基宜桃同步有條件解禁搭乘大眾運輸工具不戴口罩，但是消毒防疫作業照常，如果車廂內很難保持社交距離的時候，還是要戴口罩，防疫原則不能放鬆，如果沒辦保持社交距離，還是要把口罩戴起來，尤其進到車站內，還是要量體溫、戴口罩﹔侯友宜也強調，「像是尖峰時段人潮擁擠，就務必戴好口罩。」
侯友宜會後受訪表示，搭乘大眾運輸是否強制戴口罩，中央跟地方要有一致性的看法，新北市也和各縣市持續溝通，討論出這樣的決定，目前朝向比較嚴格的方式辦理。
至於是否希望中央訂定更明確規範？侯友宜說，目前由地方政府互相協調，還是能有一致性，疫情仍在改變，大家不能鬆懈，原則上就是把口罩戴好，相信大家只要有共識，防疫沒有問題。
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