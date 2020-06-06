陳時中嘉市快閃　熱情民眾擠爆文化路夜市

衛福部長陳時中5日晚間特地前往嘉義市為地方產業推銷，並在嘉義市長黃敏惠以及立委王美惠的陪同下，搭乘嘉義市最新的環保電動公車抵達文化路夜市，在簡短的歡迎儀式後，隨即走了一趟文化路夜市，民眾耳聞阿中部長要來，文化路夜市早就被熱情民眾擠得水洩不通。

▲陳時中部長搭乘電動公車抵達嘉義市民主聖地地標-中央噴水圓環。（圖／記者郭政隆攝影2020.6.5）

阿中部長到嘉義市，先體驗全新低底盤電動公車，享受兼具城市美學、社福及環保概念的英倫懷舊風，當電動公車抵達嘉義市民主聖地地標-中央噴水圓環後，現場不時有熱情粉絲大喊「部長我愛你」；黃敏惠市長並致贈因戴口罩紅到日本的縮小Q版大白熊作為贈禮，此象徵著嘉義市防疫的用心。

同時，黃敏惠與王美惠共同致贈Kano球衣給阿中部長，象徵台灣戰勝疫情，永不放棄；黃敏惠拿出在地煎餅業者製作的印著防疫五月天圖像的煎餅，而阿中部長也打趣地說，這個煎餅上面印有他的人像，希望民眾吃入嘴裡的同時，也要把阿中部長的話記得牢。

▲黃敏惠市長致贈因戴口罩紅到日本的縮小Q版大白熊作為贈禮。（圖／記者郭政隆攝影2020.6.5）

嘉義市府也事先在文化路夜市現場佈置「嘉市好店」，獲獎店29樣美味零食展示給部長鑑賞，每款都充滿著在地特色，包括肉乾、蛋捲、糕餅、果乾、冰品及包子麵食等，既澎派又美味，樣樣都值得細細品嘗，另外，為了展現地主之誼，市府也準備了嘉義市知名的手搖飲店-御香屋的葡萄柚綠茶及獨「嘉」在地美味的豆漿豆花，讓阿中部長及隨行同仁在炎熱的天氣、趕行程的同時也能透心涼。

▲熱情的民眾把文化路夜市擠得水洩不通。（圖／記者郭政隆攝影2020.6.5）

陳時中在嘉義市短短停留的一個小時中，看到嘉義市對防疫的用心，文化路夜市不但熱鬧滾滾，各家攤商皆一如往常依照規定戴上口罩並放置食物隔板，務求讓防疫工作滴水不漏，嘉義市長黃敏惠也強調，隨著進入後疫情時代，各項活動逐步解封，但嘉義市沒有鬆懈的心，衛生防疫工作非常嚴謹，是個很安全、可細細漫遊的城市，值得民眾及阿中部長一來再來。