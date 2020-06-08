中市連假搶搭農地工廠嚴重　議員：預防勝於治療

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台中在連續假日業者搶搭農地工廠情況非常嚴重今(8)日市議員周永鴻質詢指出，他接到民眾陳情，端午連假有多家業者預備搶搭工廠，要求市府應在端午連假安排人員待命，並利用空拍機協助對照農地連假前後變化，要求市府應透過各區公所，加強宣導農地要農用。台中市議會進行業務質詢，市議員周永鴻、曾朝榮、江肇國、李天生、蔡耀頡、張家銨、賴佳微、蔡成圭等議員聯合質詢指出，經發局根據中央去年六月提供的衛星航照圖，清查台中市農地違章建築共有8563 棟，其中四成近3400多棟屬於農地工廠。根據統計，台中市農地工廠最多的幾個行政區，包括大雅、后里、霧峰、潭子、太平、烏日等地區，八年來耕地面積少了約1300公頃，相當於1900個標準足球場周永鴻指出，越來越多業者利用周休二日以及連假在農地搶搭工廠，只要市府認定為既成違章，就無法即報即拆，而是排拆，但現有違章排拆可能要等十幾年。周永鴻批評，市府曾展示拆除農地施工中違建的決心，宣示「全年無休，假日照常出動」，就要說話算話周永鴻也說，四月份大雅區就曾有業者用周休二日搶搭完成近千坪工廠；霧峰也曾有人利用二二八連假趕工搭建三間約五百多坪的鐵皮廠房，顯然和市府宣示的目標有所出入。周永鴻認為「預防勝於治療」，除了即報即拆，市府應該多注意曾經在農地搶搭工廠的業者，並加強宣導農地農用，尤其要讓各區區公所在當地宣導。副市長黃國榮指出，為遏止農地違建工廠，市府將於不法業者興建前全力制止，若有新的違建也將優先拆除。都發局長黃文彬表示，市府會從源頭控管，假日照常出勤取締，接到民眾舉報就派員到現場，若有不法立即處分。都發局表示，為嚇阻農地新增違建，針對農地整地或基礎開挖行為，一律列為優先拆除對象並勒令停工，建物無論是否搭蓋完成，均執行拆除，斷絕違建源頭；另農地違建拆除又重建者，則列為專案拆除對象；此外，為遏止假借補辦手續的名義規避拆除，違建補辦手續只要經駁回一次，就屬優先拆除者，即執行強制拆除。