稻作收割季農民請留意！燃燒稻草百害無一利

蘭陽平原稻作收割季節即將到來，部分農友習慣將農業廢棄物就地直接燃燒，宜蘭縣環保局呼籲農民，燃燒稻草產生對人體有害物質，燃燒所產生的濃煙，更會導致空氣品質惡化、甚至遮蔽視線，影響行車安全；另燃燒過程溫度高，反而容易破壞土壤結構，使土質變質，百害無一利。為嚴格取締露天燃燒稻草行為，環保局表示，除增派人力外，也將運用空拍機設備輔助執行稽巡查作業，如查獲露天燃燒行為，產生明顯粒狀污染物影響環境，將依「空氣污染防制法」規定，裁處新台幣1,200元以上、500萬元以下罰鍰。如因濃煙引發車禍或造成人員傷亡，恐涉及公共危險罪嫌，將移送法辦。環保局指出，稻草是可以重覆利用的自然資源，經研究指出，稻草需經過微生物腐化才能轉變成肥份，直接焚燒稻草不僅會破壞表土的微生物相，且會將農田有機質全燒掉，反而是浪費資源。因此，呼籲農友以回收或堆肥等方式處理稻草，除能增加氮肥及改良土壤結構，也能有效減少化學肥料之使用及開銷。縣府表示，今年農業處續辦低漥地區農田稻草翻埋獎勵，有需要的農友可善加利用；另一方面，稻草也可再利用作為田間畦面敷蓋，來培育作物，根據研究，在農作物上覆蓋稻草，可減少果實罹患疫病並促進生長，如宜蘭三星蔥在種植時以稻草鋪面資源再利用，對環境節能減碳及永續發展增添助益。此外，稻草也可作為傳統草蓆與工藝品編織等用途。環保局長黃政釧表示，蘭陽平原三面環山，空氣污染物容易蓄積，燃燒稻草不但觸法更危害到我們宜蘭的好空氣，希望農民鄉親妥善運用稻草，使稻草資源能歸還大地，促進農業資源的循環利用。