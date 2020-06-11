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新竹高商勇奪HBL高女籃冠軍　隊長149公分人小志氣高

記者金祐妤/新竹報導-2020-06-11 19:10:00
▲新竹高商乙組女籃今年在HBL高中籃球乙級聯賽決賽中勇奪冠軍，身高僅149公分的隊長宋梓琳及綽號「巨人」身高174公分的莊佳芸，兩人相差25公分。（圖/記者金祐妤攝,109.6.11）

新竹高商乙組女籃今年在HBL高中籃球乙級聯賽決賽中勇奪冠軍，堪稱賽事大黑馬，該校籃球隊以64:54力退能仁家商，創下隊史、校史和新竹市的記錄，這也是新竹市的首座高乙HBL的冠軍獎盃。

新商女籃隊原本是社團性質，從106年叩關乙組女籃，今年第一次打進全國八強賽，憑藉預賽、複賽及決賽12場全勝的制霸戰績，以黑馬之姿奪下隊史首冠，奇蹟的背後是全隊平日努力練習的成果展現。

有趣的是，身高僅149公分的隊長宋梓琳及綽號「巨人」身高174公分的莊佳芸，兩人相差25公分，是最大身高差，宋梓琳是控球後衛，身型嬌小但在球場中穿梭自如，導球、傳球，穿針引線幫助隊友得分莊佳芸籃板則是她的天下，不僅是籃板王，還常常賞對方幾記火鍋！高瑋均是籃球素人，但認真肯學，經過教練的調教，也常常在籃下轉身投籃而得分，個子同樣嬌小的趙仕安則是三分球射手，命中率高，這四位高三生都已透過運動績優的入學管道成為準大學生了。

教練陳姿汶是新竹高商的體育老師，憑對籃球的熱愛，幫助跟她一樣對籃球有喜好的學生她認為這次獲勝的關鍵是積極運用高低差導傳和防守，球員們也很努力，認知到這是團隊合作的比賽。

校長劉曉雯說，教練陳姿汶的付出和球員的認真努力，讓新竹高商首次進八強就奪冠，這分榮耀是球員努力得來的，學校以球員為榮，學校也安排全校歡迎會，歡迎這群女籃球員，同時獲六角國際事業致贈獎13萬元，做為學校提供女籃的後續發展。

 

 

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