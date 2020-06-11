新竹高商勇奪HBL高女籃冠軍　隊長149公分人小志氣高

▲新竹高商乙組女籃今年在HBL高中籃球乙級聯賽決賽中勇奪冠軍，身高僅149公分的隊長宋梓琳及綽號「巨人」身高174公分的莊佳芸，兩人相差25公分。（圖/記者金祐妤攝,109.6.11）

新竹高商乙組女籃今年在HBL高中籃球乙級聯賽決賽中勇奪冠軍，堪稱賽事大黑馬，該校籃球隊以64:54力退能仁家商，創下隊史、校史和新竹市的記錄，這也是新竹市的首座高乙HBL的冠軍獎盃。





新商女籃隊原本是社團性質，從106年叩關乙組女籃，今年第一次打進全國八強賽，憑藉預賽、複賽及決賽12場全勝的制霸戰績，以黑馬之姿奪下隊史首冠，奇蹟的背後是全隊平日努力練習的成果展現。





有趣的是，身高僅149公分的隊長宋梓琳及綽號「巨人」身高174公分的莊佳芸，兩人相差25公分，是最大身高差，宋梓琳是控球後衛，身型嬌小但在球場中穿梭自如，導球、傳球，穿針引線幫助隊友得分﹔莊佳芸籃板則是她的天下，不僅是籃板王，還常常賞對方幾記火鍋！高瑋均是籃球素人，但認真肯學，經過教練的調教，也常常在籃下轉身投籃而得分，個子同樣嬌小的趙仕安則是三分球射手，命中率高，這四位高三生都已透過運動績優的入學管道成為準大學生了。





教練陳姿汶是新竹高商的體育老師，憑對籃球的熱愛，幫助跟她一樣對籃球有喜好的學生﹔她認為這次獲勝的關鍵是積極運用高低差導傳和防守，球員們也很努力，認知到這是團隊合作的比賽。





校長劉曉雯說，教練陳姿汶的付出和球員的認真努力，讓新竹高商首次進八強就奪冠，這分榮耀是球員努力得來的，學校以球員為榮，學校也安排全校歡迎會，歡迎這群女籃球員，同時獲六角國際事業致贈獎13萬元，做為學校提供女籃的後續發展。











