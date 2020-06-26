美食巷仔內／書香環繞的驛站「茶屋」　和風餐食令人垂涎

有日本最美書店之稱的TSUTAYA BOOKSTORE 「蔦屋書店」不僅帶來全新日系文青美學，座落在書店內WIRED CHAYA茶屋，採開放式空間設計，一整面玻璃帷幕，在餐廳內，可以慢慢品味外頭車水馬龍的城市繁華，放鬆舒適，享受色香味俱全的和風餐食。



▲WIRED CHAYA茶屋在大立百貨設立南部唯一據點。（圖／記者陳美嘉攝） WIRED CHAYA也就是漢字的「茶屋」，早年作為旅人休息的驛站，在此歇息享用米飯飽腹、以甜食療癒疲憊、喝茶聊天分享情報，是日本CAFE COMPANY旗下的新型業態餐廳，現在於大立百貨設立南部唯一據點。



▲「鰻魚蒸飯」創意原形來自日本傳統蒸壽司，口感層次分明，意猶未盡。（圖／記者陳美嘉攝） 茶屋餐食的一大特色就是餐點中的「米飯」皆添加低卡高纖的「蒟蒻米」一起烹煮，可有效減醣40%，健康滿滿。也特別設計多款高雄才吃得到的限定餐點，「鰻魚蒸飯」創意原形來自日本傳統蒸壽司，鰻魚帶著甘甜的醬香、米飯則以鹽昆布提味、加上蛋絲、 刻意帶點厚度的蓮藕片，軟脆甘鹹口感層次分明，意猶未盡。



▲「明太子炸雞丼」以豐富的蔬菜呈現色彩繽紛的視覺感受，口味獨特的明太子醬，搭配外酥內嫩的和風炸雞，實在絕配。（圖／記者陳美嘉攝） 「明太子炸雞丼」以豐富的蔬菜呈現色彩繽紛的視覺感受，福岡明太子、酸奶、美乃滋調製成口味獨特的明太子醬，搭配外酥內嫩的和風炸雞，實在絕配，還可淋些新鮮檸檬汁，更顯爽口。「壽喜燒風牛肉烏龍麵」Q彈烏龍麵吸附柴魚高湯的甘甜，搭配以醬油醃至入味的牛肉片、炙燒麻糬、甜豆皮、小松菜等豐富配料，一口湯一口麵，暖胃充滿幸福感。



▲甜點、飲品與高雄限定的「霜淇淋」搭配，不僅暑氣全消，外型還十分討喜。（圖／記者陳美嘉攝）

甜點、飲品與高雄限定的「霜淇淋」搭配，不僅暑氣全消，外型還十分討喜。「鹽味焦糖洋芋片」油炸至金黃酥脆的馬鈴薯片、地瓜條，撒上鹽、糖粉、肉桂粉、堅果及焦糖，可以沾著霜淇淋一起品嚐。「霜淇淋抹茶布丁」採用昭和風味的布丁，口感綿密。「漂浮珍珠抹茶拿鐵」則是人氣飲品，濃郁茶香、香醇牛奶，搭配黑糖珍珠及霜淇淋，好喝又好拍。



