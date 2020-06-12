解封消費商機大爆發　中市百貨祭好康衝業績

迎接解封新生活，台中市百貨業紛祭好康刺激買氣，搶攻「報復性」消費商機；中友百貨「年中慶」，破天荒比照母親節檔期規格，高達16.8%回饋率要讓消費者心動掏腰包。廣三SOGO百貨搶在7月發放振興3倍券前，推出Smart Card點數3倍送活動。
新冠肺炎疫情趨於穩定，隨著防疫大解封，民眾出門消費意願明顯爆發，看好這波解封消費熱度，中友百貨12日起推出的「年中慶」活動，趁勢擴大規模，除比照母親節檔期的化妝品優惠組合，流行服飾7折起，前7日全館滿千送百，再追加1萬份家族會員禮，最高回饋率可達16.8%，絕對能讓消費者心動掏腰包，預期整檔業績可望大增45%，力拼追回上半年受疫情影響衰退業績。
中友年中慶好禮送不完外，看準消費者渴望出遊心情，特別推出台中順天環匯五星級酒店豪華雙人客房，及行政雙人客房抽獎活動，活動期間持中友APP，不限金額消費即可參加抽獎。此外，大獎還有空氣清淨機、SUZUKI Saluto 125機車等大獎，贈獎規模直逼母親節檔期。
台中廣三SOGO百貨針對Smart Card卡友，除了舉辦卡友相揪看電影APP扣點搶票活動外，趕在7月發放振興3倍券前，即日起至6月17日，推出Smart Card點數3倍送活動，當天持Smart Card在館內消費滿仟，即可獲得Smart Card紅利點數3倍送，還可兌換翟女小葳限量悠遊卡乙張，限量300張。
疫情雖然趨緩，但民眾最關心的出國時間依舊遙遙無期，日曜天地OUTLET即日起至6月29日舉辦「美國月」，號召30大美系品牌，諸如COACH、POLO RALPH LAUREN、crocs、Champion、Levis參加，總共集結萬件商品，推出OUTLET價再「買一送一」，業績目標挑戰4,000萬元，較去年成長逾一成。