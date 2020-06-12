解封消費商機大爆發　中市百貨祭好康衝業績

迎接解封新生活，台中市百貨業紛祭好康刺激買氣，搶攻「報復性」消費商機；中友百貨「年中慶」，破天荒比照母親節檔期規格，高達16.8%回饋率要讓消費者心動掏腰包。廣三SOGO百貨搶在7月發放振興3倍券前，推出Smart Card點數3倍送活動。





新冠肺炎疫情趨於穩定，隨著防疫大解封，民眾出門消費意願明顯爆發，看好這波解封消費熱度，中友百貨12日起推出的「年中慶」活動，趁勢擴大規模，除比照母親節檔期的化妝品優惠組合，流行服飾7折起，前7日全館滿千送百，再追加1萬份家族會員禮，最高回饋率可達16.8%，絕對能讓消費者心動掏腰包，預期整檔業績可望大增45%，力拼追回上半年受疫情影響衰退業績。



▲防疫解封，民眾出門消費意願提升，中友百貨年中慶趁勢擴大贈獎規模，利惑消費者掏腰包。（圖／金武鳳攝，2020.6.12) 中友年中慶好禮送不完外，看準消費者渴望出遊心情，特別推出台中順天環匯五星級酒店豪華雙人客房，及行政雙人客房抽獎活動，活動期間持中友APP，不限金額消費即可參加抽獎。此外，大獎還有空氣清淨機、SUZUKI Saluto 125機車等大獎，贈獎規模直逼母親節檔期。



▲台中廣三SOGO百貨搶在7月振興3倍券發放，大手筆推出點數3倍送刺激買氣。（圖／金武鳳攝.2020.6.12)



