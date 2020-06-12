「阮」實力！防疫解封　劇團邀觀眾回劇場

新冠肺炎衝擊表演藝術演出，其中嘉義地區第一個正式立案的現代戲劇表演藝術團體─阮劇團，原訂上半年舉辦的活動，自3月份起陸續延期、取消，但也很幸運，在文化部宣布演出不受梅花座限制、行政院發佈振興三倍券後，阮劇團一口氣解除了長達數月的封印，期以滿滿的活動與正面能量迎接後疫情時代。阮劇團表示，在過去這段期間，該團利用演出取消的空擋，舉辦各種劇場技術課程、增加民俗表演課程訓練強度，強化團員自身實力以外，更整合劇團資源，首度推出了「阮實力教室」，從兒童到成人，素人到專業，針對不同階段開發全年齡的戲劇教學，在疫情期間無法與觀眾面對面，阮劇團開創了全新Podcast節目「這聲好啊！」，分享嘉義與表演藝術的大小事，讓網路成為接觸不同群眾的另一種管道。在後疫情時代，配合政府的振興三倍券、文化部發行的藝FUN券，阮劇團與嘉義在地的盟友們包括林聰明沙鍋魚頭、勇氣書店、國王蝴蝶秘密基地組成嘉義小聯盟，推出3000元振興大禮包，例如觀眾可以憑3000元三倍券，獲得包括皇都電姬音樂劇特別座位票券，搭配任選兩項優惠商品，以三倍券換得總值超過4800元的優惠組合。阮劇團汪兆謙團長強調，解除封印的意義，在於向大眾宣告表演藝術回來了，帶來各種精心規劃的活動與方案，提供更精彩的藝術文化與生活選擇，希望嘉義民眾及國觀眾都能再次支持表演藝術，回到劇場，阮劇團在劇場演出的部分，依然會做好完善的防疫準備，讓觀眾安心觀賞。