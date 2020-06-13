手作香包迎端午　移民署邀新住民朋友體驗地區傳統文化

▲移民署還安排交通法令宣導，協助新住民了解我國交通法規，幫助她們取得駕照。(圖/移民署南區事務大隊提供)

端午節前夕，移民署金門服務站、金門專勤隊今（13）早在水頭商港旅客服務中心舉辦童趣家庭教育課程，邀請金門地區新住民體驗端午節傳統文化，新住民與子女們手作香包，也進一步提升親子感情。從越南遠嫁金門的阮小姐跟著孩子一起上課，相當開心能跟著小孩一起體驗華人傳統習俗。移民署還安排交通法令宣導，協助新住民了解我國交通法規，以幫助他們可以順利取得駕照。金門縣服務站主任廖蔚蘭表示，移民署安排此類課程，目的就是希望盡快讓新住民能適應在臺的新生活。