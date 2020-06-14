影／浪漫夕陽濱海音樂會　國台交高美濕地首演

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▲立法院副院長蔡其昌在高美濕地舉辦「浪漫夕陽濱海音樂會」特邀國立臺灣交響樂團表演(圖／柳榮俊翻攝2020.6.14)

中央流行疫情指揮中心宣布相關防疫措施逐漸解封，啟動防疫新生活立法院副院長蔡其昌特邀由團長劉玄詠所帶領的國立臺灣交響樂團，今(14)日下午在清水高美濕地舉辦「浪漫夕陽濱海音樂會」，雖台中市區出現大雷雨的狀況，但下午4時後逐漸放晴，民眾陸續湧入會場，隨著音樂搖擺，展開防疫新生活。受疫情影響，國臺交今首場戶外公開演出，在活動開演前雖下了點小雨，但不減現場觀眾熱情，開演後，即出現了難能可貴的夕陽美景，就連彩虹美景也到場陪襯。文化部政務次長蕭宗煌、臺灣港務公司總經理陳紹良、臺電董事長楊偉甫及立委3Q陳柏惟、市議員施志昌、王立任、楊典忠等人皆到場參與盛會。蔡其昌表示，幸福親子藝文季由2014舉辦，今年將邁入第7個年頭，音樂會受很多人協助才促成，多年前也曾在同一個地方舉辦音樂會，卻因大雨被迫取消，今天連老天爺也很幫忙，台中只有這裡沒下雨，老天爺相當幫忙，讓「浪漫夕陽濱海音樂會」順利舉行，感謝國台交的演出，讓遊客能邊賞美景邊觀賞精彩表演，浪漫搖擺一「夏」。蕭宗煌說，高美濕地有很美的夕陽，今他從台北南下出席活動，原以為可能會因天氣因素取消，但到了現場卻放晴，他要代表文化部感謝有關單位協助舉辦活動，現在疫情解封了，雖然還要戴著口罩，但希望大家能盡量參加藝文活動，給藝文團體支持。「浪漫夕陽濱海音樂會」，國臺交受疫情影響後的首場公開演出，由關心藝文教育不遺於力的立法院副院長蔡其昌及中市海灣故事文化創意協會共同主辦。整場活動從下午2點半開始，由在地學校吳厝國小、東山國小、大楊國小及清水國中音樂班等一同來場音樂表演大接力。國臺交帶來古典音樂結合跨界長達90分鐘的精采演出，並邀請到金曲獎最佳客語流行歌手謝宇威跨界演出，節目精彩豐富。