設計挑戰盃學子秀創意　新世代電能車顛覆想像

台灣卓越設計橫跨各個領域，而國人最常使用的代步工具「機車」隨著科技的進步，加上青年學子的創新思維，會產生什麼火花？KYMCO光陽工業自2011年起由舉辦「設計挑戰盃」競賽與「校際青年設計菁英營」活動，提供了學子展現創意與實踐理想舞台，今年邁入第9屆，動物救援、智能餐車、機動消防水泵浦車等設計，令人驚豔。





本屆競賽以「跨界電能 世代超越」為題，回應永續低碳、智慧聯網與人本設計的大趨勢，參賽者以跨界思維，創造全新的移動方式與載具型態，開創新世代電能車的體驗。



▲金獎「PET-AMB」由南臺科技大學學生獲得，此作品提出救護艙獨立的三輪載具設計，即時給予動物專業的救護。（圖／記者陳美嘉攝） 金獎「PET-AMB」由南臺科技大學-創新產品設計系之歐淑青、邵映慈、許瀞心、陳威奇獲得﹔此作品提出救護艙獨立的三輪載具設計，艙內配有製氧機、恆溫系統、點滴設備及動物專用擔架等設備，即時給予動物專業的救護。





銀獎「HELMDALLR」是來自高雄師範大學-工業設計系之林御誠同學設計，為在極圈與寒帶區域的極地科學家而設計，提供補給與移動的新型態，並巧妙應用鋰電池放電產生的熱能為駕駛保暖，貼心的設計打動人心。



▲ 競賽以「跨界電能 世代超越」為題，開創新世代電能車的體驗。（圖／記者陳美嘉攝）

銅獎「VANDUE」是佛光大學-產品與媒體設計學系之蔡逸仙、潘伯寬所設計，提出新世代智能餐車，運用智慧連結與靈活車體，在移動時隨時偵測車體附近的狀態，打拚的同時也能兼顧安全，並且透過手機與儀表連結得知人潮據點，讓使用者不怕找不到客源。





獲得佳作的作品亦展現對「跨界-超越」的創新詮釋，包括解決消防車無法抵達的狹小巷弄的痛點而提出之「機動消防水泵浦車- Tripum」、打造高齡者安全及友善的移動工具「A-LIFE」、前瞻未來居家醫療的「U-DOC」等，獲獎作品皆展現出年輕世代對電能機車之全新定義與美妙體驗。



