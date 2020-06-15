淡古推外師教英語　3小時古蹟導覽輕鬆學

淡水古蹟博物館的「小小導覽員英語體驗活動」廣受好評，且活動全程免費，將於17日（週三）上午10點開搶；此外，今年首次邀請擁有10年英語教學經驗的淡水新住民邵瑞託擔任外籍老師，3小時就讓小學生學會古蹟導覽！有別於以往，今年特別安排畢業在英國University of Wales、曾旅英5年及在臺擁有10年英語教學經驗的邵瑞託（Christos Sarantidis）前來擔任活動的講師，說唱俱佳的邵老師精通英、希臘語及中文，也相當熱愛歷史，已在淡水落地生根，很熟悉在地文化；邵瑞託表示，希望透過這次的機會用「老外」的角度來介紹古蹟，互相分享淡水的美。淡水古蹟博物館館長柏麗梅說，「小小導覽員英語體驗活動」去年首次辦理後，廣受好評，今年加碼推出外籍老師的服務，提升英語教學品質，並透過各種闖關遊戲讓小學生從玩樂中認識淡水古蹟，同時學會英文解說；淡古陣容堅強的英文導覽員也會從旁協助，適時地給予支援，非常適合小朋友報名參加。免費的「小小導覽員英語體驗活動」將在7月31日（週五）、8月1日（週六）的下午2點到5點在國定古蹟淡水紅毛城舉辦，每梯次16人，凡是國小3至6年級，並有基本英語能力皆可報名；活動將於6月17日的上午10點起開放報名，額滿為止，歡迎有興趣的家長替孩子報名參加，詳細報名內容可至淡水古蹟博物館的官方網站查詢。