認養社教館　中油煉製事業部大林煉油廠獲獎

台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠獲得績優企業認養空品淨化區獎項，今(15)日上午，在高雄市環保局南區資源回收廠，舉辦的109年度高雄市空品淨化區認養維護說明會中，由大林煉油廠環保組經理林東村代表受獎。高雄市政府環境保護局於今(15)日上午，在高雄市環保局南區資源回收廠，舉辦109年度高雄市空品淨化區認養維護說明會，由環保局副局長吳家安主持，有各環境保護及汙染防治相關單位與會。會中除環保專家學者認養說明外，亦表揚109年度推動空汙防制之環保績優單位，台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠獲得績優企業認養空品淨化區獎項，由大林煉油廠環保組經理林東村代表受獎。高雄市環保局副局長吳家安表示，造成空氣汙染來源眾多，無論政府、企業及民眾均應共同為環境保護努力，他指出，高雄市空氣品質近十年間已大幅改善，惟環保意識抬頭，政府必須以更嚴謹的措施著手改善空氣品質問題。大林煉油廠廠長陳正喜說，該廠所認養的場域，為高雄市立社教館為小港區居民重要的活動場所，廠方基於照顧社區居民的公益立場，自103年起每年均贊助裸露地植草，並請專家進駐，致有卓越的綠美化成果，使社教館連續自103年起連續6年獲頒企業認養空品淨化區績優單位。陳正喜也指出，此次再度獲獎，凸顯大林煉油廠對空氣品質淨化及環境保護的努力與成果，備受肯定，未來該廠仍將戮力於環境保護，並以空氣淨化區持續綠化作為企業社會責任的榜樣，秉持環境公民的精神，與社會一起愛護環境，期望能達到經濟發展與環境永續共榮的願景。