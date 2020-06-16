十三行「工藝體驗營」　讓你體驗真實的原始生活

史前人沒有獵槍，如何獵捕山豬、梅花鹿這些強壯又兼具速度的動物?史前人沒有電鑽，要如何在堅硬的貝殼上鑽孔，用繩子串成美麗的飾品?新北市立十三行博物館為民眾解惑，推出「走進史前工藝體驗營」，首次辦理系列史前職人工作坊與活動，喜愛史前文化的朋友們千萬別錯過！



▲館長陳春蘭指出，參與者的角色不再只是史前文化的「研究者」或「觀察者」，更要將自己變成一個「史前人」。（圖/十三行博物館提供）





館長陳春蘭指出，今年度暑期營隊最特別的地方，在於參與者的角色不再只是史前文化的「研究者」或「觀察者」，更要將自己變成一個「史前人」﹔透過不同課程的專業老師指導，學習在沒有現代電器與機械的協助下，以傳統工具與技法來「謀生」，從中體會古人與環境互動的哲學，珍惜天然資源。





十三行博物館表示，「走進史前工藝體驗營」系列活動皆為免費，6月17日開放官方網站線上報名，錄取與候補名單於7月13日公告，將於7月26日至8月23日每個週末辦理營隊，內容包含小小考古學家、小小獵人、生態觀察家、手作貝殼耳環、考古椅木作等多達6項豐富有趣的課程﹔活動開放國小以上的學童外，也歡迎家長陪同幼稚園學童參加，一同當個十八般武藝精通的「好野人」！





隨著防疫解封，新北市各博物館相繼推出不同主題的暑期活動，文化局長龔雅雯說，十三行博物館為北臺灣唯一的考古主題博物館，每年以考古為主題的暑期營隊已做出口碑，擁有不少死忠粉絲，邀請大小朋友們好好把握機會，走進史前世界!



