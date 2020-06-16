釣魚台辦釣魚大賽護主權？蔡英文：藍營立委常時空錯置

﹔

﹔

總統蔡英文今（16）日與行政院長蘇貞昌、經濟部長沈榮津一同逛新北市的九份老街，對於國民黨團要求蔡英文登釣魚台宣示主權，蔡英文重申「釣魚島是中國民國的領土」，目前與其他國家採擱置爭議、共同開發的立場；對於蔣萬安說在島上辦釣魚大賽，她則回應「國民黨立委常常把不同歷史時空發生的事錯置。」外交部日前通電所有駐外館處，新名片參考圖例，希望統一駐外人員的名片格式，但卻傳出未同意使用台灣的圖例，引發議論對此，外交部發言人歐江安表示，目前在所有邦交國和部份非邦交國，使用中華民國（臺灣）已是正式對外文書用法，在無法使用正式國名的外館，也有部份使用上的彈性，媒體報導稱不准使用「台灣」，並非事實。蔡英文也重申，外交部並沒有禁止外交人員名片上使用台灣二字，事實上台灣二字已經使用蠻普遍的，對於台灣在國際能見度上是有幫忙的，目前行政院也已經成立專案小組，針對提升台灣在國際能見度與辨識度做足努力，不論華航、護照或是名片問題，都會由專案小組做討論。此外，對於日本沖繩縣石垣市議會提案變更釣魚台列嶼行政地址為「登野城尖閣」，國民黨立法院黨團呼籲蔡英文登釣魚台宣示主權，蔡英文今回應，我們的立場很清楚，就是釣魚島是中國民國的領土，是我們的主權範圍，與其他有領土爭議的國家目前是擱置爭議、共同開發，同時強調政府會視情勢審慎處理，堅持主權立場、維護主權，也會注意到區域和平穩定維持。此外，國民黨團書記長蔣萬安要求陳其邁落實2012年的主張，盡快在釣魚台舉辦釣魚大賽，直罵陳其邁「我嗆你不敢」對此，蔡英文則酸「國民黨立委常常把不同歷史時空發生的事錯置。」更指出，面對國家主權尊嚴的維護，政府要挑起責任，至於其他政黨全體人員則應一起幫忙，國家主權維護的議題要大家一起來做。