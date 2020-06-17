敬老挺醫護　翁章梁包中埔特色粽

▲活動中帶動操舞動防疫，長者笑開懷。（圖/記者邱嘉琪攝，2020.06.17）

▲贈送防疫有功人員及長者的粽子，內饀有全台唯一中埔的黃金板栗、特有的木耳及蓮子，豪華又養生。（圖/記者邱嘉琪攝，2020.06.17）

端午到、粽飄香，為感謝中埔鄉防疫團隊辛勞，中埔鄉農會及老人會在6月17日聯合舉辦「粽香敬老挺醫護、防疫有埔慶端陽」活動，將在地養生粽贈送給醫護人員、警察、村里幹事們，感謝他們守護鄉民健康；同時也贈送給獨居老人以及社區耆老享用，讓長者能感受到節日熱鬧氣氛外，縣長翁章梁也受邀前往現場，穿上圍裙參與包粽。端午節即將到來，中埔鄉農會及老人會各出好手，將中埔當地盛產優質的蓮子、黑木耳，以及中埔特產黃金板栗加在肉粽裡，口感更清爽，也更健康養生；活動包出的三千多顆粽子，贈送給當地防疫有功人員及村里幹事們，還有獨居老人及社區長者也都享用得到。為表心意，翁章梁、中埔鄉長李碧菁、縣農會總幹事黃貞瑜、中埔鄉農會總幹事李碧雲，還特別穿上圍裙與家政班媽媽們一同包粽；翁章梁指出，一般肉粽較油膩，在端午節前後將肉粽當正餐的人也很多，因此如何營養能均衡，肉粽餡料就很重要，全台唯一中埔的黃金板栗、特有的木耳及蓮子，都是包肉粽重要的營養食材，歡迎民眾來中埔購買。另外，在全國縣市施政滿意度調查裡，嘉義縣的防疫滿意度超過9成；翁章梁說，這些都要感謝我們嘉義縣的防疫國家隊，有他們守護民眾健康，並且積極配合政府的防疫措施，才有如此亮眼的成績。