影／彰師大寶山校區　亞太首座百萬瓦級儲能示範系統啟用

▲百萬瓦級儲能示範系統代表在地產官學界綠能合作里程碑。（圖／記者葉靜美攝，2020.06.17）

沃旭能源今(17)日宣布亞太區首座、位於國立彰化師範大學寶山校區的百萬瓦級(MW)儲能示範系統正式落成啟用，此座系統將運用於建立多項提升電網效率與穩定性之學術研究，為台灣建構綠能生態系統做出貢獻。今(17)日啟用的儲能設備是台灣首座由企業全額贊助的百萬瓦級儲能示範系統，啟用後將交由彰師大管理，並由台達電子提供運維服務。沃旭能源則會提供10年贊助，讓彰師大工學院聘用一名研究助理，專職負責系統監測以及協調相關研究工作，並支付台達電子提供10年的電池運維服務以確保最佳效能。沃旭能源亞太區總裁柏森文（Matthias Bausenwein）表示，透過引進這座儲能示範系統，為台灣推動在地離岸風電產業價值鏈發展，及建構完整的再生能源生態系努力。發展儲能系統將有助於強化電網運作效率，加速再生能源電力供需整合。沃旭能源台灣總經理汪欣潔說，這座儲能示範系統完工啟用，彰顯沃旭不只希望在台灣建造離岸風場、提供乾淨能源，更透過額外投資儲能系統，在地落實綠能科技應用，培育綠能研究人才，讓台灣與沃旭能源攜手站在綠能產業的最前線。國立彰化師範大學校長郭艶光指出，這座百萬瓦儲能示範系統不僅有助於顯著提升寶山校區的能源使用效率，也透過儲能系統作為基礎，發展出超過20項相關研究主題，包括智慧電網、微電網、電力電子、儲能設備策略管理等。寶山校區將實際建構物聯網(IoT)智慧電網示範校園，運用儲能系統調節優化校園電力使用，並在各大樓設置監測裝備收集電力數據，透過數據研究發展能源使用預測模型，優化能源效率，打造彰師大成為綠能研究重鎮。