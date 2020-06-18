疫情期間勸募難　體貼關懷寒士不間斷

▲人安基金會嘉義平安站與嘉邑城隍廟發贈端午物資。（圖／記者郭政隆攝影2020.6.18）

▲健康包裡邊有涵蓋多面向用途。（圖／記者郭政隆攝影2020.6.18）

▲避免群聚感染，辦理單位採梅花座。（圖／記者郭政隆攝影2020.6.18）

今年在新冠疫情肆虐下，各社福單位收入明顯銳減，物資與款項的募集也較往年艱困許多，而長期於三節期間舉辦寒士關懷活動的人安基金會嘉義平安站依然力撐今年「寒士慶端午」活動，並在配合政府避免群聚感染的防疫政策的前提下，18日在嘉邑城隍廟辦理端午物資發贈，堅持服務不間斷、關懷不打烊。此次端午活動，受嘉邑城隍廟、嘉義市廚師職業工會、嘉義市愛鄉慈善會等單位共襄善舉，贊助應節禮品，也讓人安嘉義平安站精心籌備的健康包裡邊有涵蓋多面向用途，除了端午粽可以一嚐佳節氛圍外，全台義工親手製作的環保平安扇與遮陽帽讓寒士朋友在高溫下能獲得一點清涼，肥皂、洗髮精等潔身沐浴用品能讓他們保持清爽，更有牙刷牙膏、刮鬍刀得以打理自己的儀容。這次在端午物資發贈人群中，有一位曾經是自營貨運司機的小李，因為大環境的不理想，工單漸少，入不敷出，只能選擇另謀他職，原本租屋的他，後續求職並不順利，積蓄漸用盡，付不出房租而露宿街頭，飄零了數年，108年由市府社會處轉介至嘉義平安站，小李這才有了遮風避雨的棲所，在站長黃宸宏的輔導下，也從協助站上事務中找到了自己的存在價值與歸屬感，並在清潔餐具、打掃街道的同時，小李的臉上終於嶄露了許久未見的笑容，而他的人生，也重見新的曙光。嘉義市城隍廟賴永川董事長表示，在受疫情影響、景氣尚為低迷的現況下，城隍廟及所屬慈善會本著同舟共濟、人溺已溺精神及慈善濟世宗旨，響應人安基金會該活動的意義，鼎力支持，盼透過關懷，使寒士感受溫暖與希望。另外乖乖股份有限公司捐贈全台共6150盒點心，在窮苦族群艱困的生活裡提供一點甜蜜滋味和能量補充。